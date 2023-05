Neukirchen-Vluyn: Zwei Chöre singen für den guten Zweck

Claudia Gehl (Femme Chorale), Alexandra Nolte (Bürgerstiftung), Bernd Zibell (Sparkasse am Niederrhein), Michael Erb, Axel Tappertzhofen, (beide Kultur Cafe) und Kurt Best (Bürgerstiftung) werben gemeinsam für den „Chorklang 2023“.

Neukirchen-Vluyn. „Chorklang 2023“ heißt das große Benefizkonzert am 10. Juni in Neukirchen-Vluyn. Was Femme Chorale und Restroom Singers für diesen Tag planen.

Die Freundschaft zweier Institutionen trifft auf die Freundschaft zweier Chöre: Am 10. Juni rufen die Bürgerstiftung Neukirchen-Vluyn und die Sparkasse am Niederrhein zum großen Benefizkonzert „Chorklang 2023“ ins KUCA Kulturcafé. Das Frauenvokalensemble Femme Chorale von der Polizei Krefeld und die Männer der Restroom Singers der Polizei Duisburg haben ein unterhaltsames, leicht verdauliches Programm auf die Beine gestellt. Das alles, damit die Bürgerstiftung auch weiterhin viel Gutes in der Stadt tun kann.

Ideengeber für das Benefizkonzert war Kurt Best von der Bürgerstiftung: „Die Chöre und unsere Stiftung halten schon lange gute Kontakte“, berichtet er. Die Sängerinnen und Sänger seien bereits des öfteren erfolgreich in Neukirchen-Vluyn aufgetreten. Der Vorstand der Bürgerstiftung habe sich im März neu zusammengefunden, so Best weiter. Alexandra Nolte sei für die Eventorganisation und Timo Jorgsch für die Geschäftsführung hinzugekommen. Nach der Corona-Pause will die Stiftung nun wieder von sich reden machen. So wird es unter anderem beim Vluyner Mai am 6. und 7. Mai einen Infostand mit Aktionen geben.

Die Palette der geförderten Projekte sei breit, berichtet Best. „Wir helfen unter anderem der Kunst- und der Musikschule sowie den Schulen und Kitas in der Stadt.“ Aktuell um Hilfe gebeten hätte die Freiwillige Feuerwehr für das Zeltlager der Jugendwehr sowie die St. Martini-Bruderschaft Eyll, die Kleidung anschaffen müsse – um nur einiges zu nennen.

Abba-Medley und Bananaboat-Song

Die zehn Männer der Restroom Singers hätten gute, teils auch familiäre Kontakte zu den 25 singenden Frauen aus Krefeld, schildert Michael Erb als Chef im Kulturcafé und Mitglied bei den Restroom Singers. So sei es kein Zufall, dass beide Chöre nun wieder in der Kulturhalle zu hören seien. Bernd Zibell vom Vorstand der Sparkasse am Niederrhein ergänzt: „Bereits in der Vergangenheit hat die Bürgerstiftung gezeigt, dass sie hochwertige kulturelle Veranstaltungen ausrichten kann. Wir unterstützen diese Tradition als größter Spender in Neukirchen-Vluyn gern.“

Claudia Gehl, Vorsitzende beim Vokalensemble Femme Chorale: „Wir singen Leichtes wie ein flottes Abba-Medley, Songs aus Bohemian Rapsodie oder auch Chim Chim Cheree.“ Die Restroom Singers kommen mit schwungvollen Stücken wie dem Bananaboat-Song oder Sentimental Journey. Auch ein gemeinsames Stück beider Chöre wird erklingen.

Karten (15 Euro) gibt es ab 15. Mai in der Buchhandlung Giesen-Handick, in der Neukirchener Buchhandlung sowie im Kulturcafé am von-der-Leyen-Platz in Vluyn. Jeder Euro kommt der Bürgerstiftung und ihren Projekten zugute.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland