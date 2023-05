Neukirchen-Vluyn: Zeugin meldet sich nach Unfallflucht

Neukirchen-Vluyn. Ein Rollerfahrer verliert nach einem Unfall in Neukirchen-Vluyn Werkzeug und flüchtet. Dank einer Zeugin kann die Polizei den Fall wohl klären.

Das Verkehrskommissariat der Kreispolizei Wesel sieht gute Chancen, eine Unfallflucht aufzuklären.

Dabei geht es um einen Unfall, der sich am Samstag, 13. Mai, ereignete. Gegen 20 Uhr wollte ein 70-Jähriger mit dem Wagen auf sein Grundstück am Friesenweg fahren. Er musste aber ausholen, um an einem geparkten Auto vorbeizukommen. In diesem Moment kam ihm ein Unbekannter auf einem Roller mit erhöhter Geschwindigkeit entgegen. Der Rollerfahrer wich auf den Gehweg aus und stürzte infolgedessen. Sein Gefährt rutschte einige Meter und beschädigte dann den geparkten Pkw.

Nach dem Sturz richtete der Rollerfahrer sein Fahrzeug auf und fuhr davon. Durch den Sturz verlor der Unbekannte mehrere Werkzeugteile. Jetzt hat sich, so die Polizei, eine Zeugin gemeldet, die den Mann offenbar kennt und zufällig mitbekommen hat, dass er nach einem Unfall verlorenes Werkzeug ersetzen muss. Dabei handelt es sich um einen 16-jährigen Neukirchen-Vluyner. Die Zeugin zählte eins und eins zusammen und meldete den Hinweis der Polizei.

Diese ist jetzt zuversichtlich, die Unfallflucht klären zu können.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland