Neukirchen-Vluyn: Wieder stehlen Einbrecher Schmuck

In Neukirchen-Vluyn waren erneut Einbrecher am Werk (Symbolfoto).

Neukirchen-Vluyn. Zwei Einbrüche in Neukirchen-Vluyn in zwei Tagen, und wieder geht es um Schmuck. Diesmal hat ein Zeuge ein wichtige Beobachtung gemacht.

Erneut hat es in Neukirchen-Vluyn einen Einbruch in ein privates Haus gegeben.

Diesmal drangen bislang unbekannte Einbrecher am Dienstag zwischen 16.30 Uhr und 18 Uhr gewaltsam in ein Zweifamilienhaus an der Hochkamerstraße ein, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen. Das berichtet die Pressestelle der Polizei in Wesel.

Im Haus hebelten die Unbekannten die Wohnungstür der Obergeschosswohnung auf und drangen auch hier ein. In beiden Wohnungen durchwühlten die Einbrecher Schränke und Schubladen. Sie stahlen unter anderem Schmuck.

Ein Zeuge beschrieb einen weißen Kastenwagen, der bereits am Montagabend im Umfeld auffiel. Kennzeichen oder weitere Angaben konnte der Zeuge nicht angeben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, 02845 / 30920.

Bereits am Montag waren Diebe in einen Bungalow am Balderbruchweg eingebrochen. Auch hier erbeuteten sie Schmuck.