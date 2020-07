Neukirchen-Vluyn: Wieder Gewalt in einer Asylunterkunft

Großeinsatz der Polizei an einer Asylunterkunft in Neukirchen-Vluyn (Symbolbild).

Neukirchen-Vluyn. Wieder muss die Polizei zum Großeinsatz an einer Unterkunft für Asylbewerber in Neukirchen-Vluyn. Diesmal wird eine Sozialarbeiterin verletzt.

In Neukirchen-Vluyn ist es am Donnerstagnachmittag in der Unterkunft für Asylbewerber am Hugengraben erneut zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen. Wie die Polizei berichtet, ist dabei eine Sozialarbeiterin verletzt worden.

Zwei Brüder hätten etwas aus der Unterkunft abholen wollen, sich aber nicht an Absprachen gehalten. Dann seien sie die Sozialarbeiterin „angegangen“, so die Polizei. Die Polizei war erneut im Großeinsatz, zuletzt hatte es dort am Mittwochmorgen eine gewaltsame Auseinandersetzung gegeben. Möglicherweise sind bei neuen Vorfall dieselben Männer beteiligt, die schon vorher für Randale gesorgt hatten.