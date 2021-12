Neukirchen-Vluyn: Wie soll die neue Sporthalle heißen?

Neukirchen-Vluyn. Für die neue Zweifachturnhalle an der Tersteegenschule stehen vier Namen zur Auswahl. Nur eine Frau ist dabei. Der Vorschlag kommt von der SPD.

Seit ihrer offiziellen Inbetriebnahme Anfang November ist die neue Zweifachturnhalle neben der Grundschule Gerhard Tersteegen I namenlos. Das soll sich nach Möglichkeit am Mittwoch in der Ratssitzung ändern. Und nachdem die Stadt bereits anregte, die Halle gemäß ihrer Adresse „Sporthalle Jahnstraße“ zu taufen, die Grünen vorschlugen, sie in Bezug auf ihre unmittelbare Schulnähe Tersteegenhalle zu nennen und das fraktionslose Ratsmitglied André Landskron den in Neukirchen-Vluyn geborenen ehemaligen Deutschen Meister im Tischtennis, Peter Engel, als Namenspatron empfahl, findet sich noch ein weiterer Name auf der Liste.

So schlug die SPD-Fraktion im letzten Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport Ende November vor, die Sporthalle nach der einstigen Konrektorin der Tersteegen-Schule, Ingeborg Wüsthoff, zu benennen. Sie habe in den 1950er/60er-Jahren viele Jahre regelmäßig die Schulsportfeste als Vergleichswettkämpfe im Klingerhuf organisiert und durchgeführt, schreibt die SPD in ihrer Begründung und zählt weitere Leistungen der Pädagogin auf. „Außerdem organisierte sie auch Kurse zur Erlangung des Deutschen Sportabzeichens. Sie war 1967 an der Gründung der Turnabteilung des SV Neukirchen beteiligt und bis unmittelbar vor ihrem Tod im September 2004 dort auch Übungsleiterin.“

Die SPD erinnert auch daran, dass Ingeborg Wüsthoff im Jahre 1992 für ihre Verdienste im Sport mit dem Ehrenring der Stadt bedacht wurde. „Somit bildet Ingeborg Wüsthoff eine Verbindung zum Sport und auch zum Standort an der Gerhardt-Tersteegen-Schule“, argumentieren die Sozialdemokraten und stellen damit die einzige Fraktion, die einen weiblichen Namen für die neue Sporthalle an der Jahnstraße vorschlägt.

Dass die Verwaltung bei der zukünftigen Benennung öffentlicher Gebäude bevorzugt weibliche Namen vorschlagen soll, hatte der Rat bereits im Jahr 2018 beschlossen. Allerdings wurde die Stadt selbst nicht fündig: „Eine Nachfrage beim Archiv der Stadt hat ergeben, dass hier keine Sportlerin bekannt ist, die einen gesellschaftlichen Beitrag für das Gemeinwesen vorweist“, heißt es in der Beschlussvorlage für den Rat, der um 17 Uhr im Viva-Event- und Freizeitpark tagt.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland