Neukirchen-Vluyn: Wie die CDU am Waldkindergarten festhält

Neukirchen-Vluyn. Die CDU hält an ihrem Wunsch nach einem Waldkindergarten in Neukirchen-Vluyn fest. Der nächste Schritt in der Diskussion um die Idee steht an.

Die CDU hält an ihren Plänen fest, in Neukirchen-Vluyn einen Waldkindergarten einzurichten. Für die nächste Sitzung des Fachausschusses bringt die Ratsfraktion das Thema wieder auf die Tagesordnung. So sollen die Möglichkeiten im Ausschuss für Soziales und Bildung am 22. Mai beleuchtet werden. Damit setzen die Christdemokraten ihren Weg fort, auf dem sie zuletzt Eindrücke im Waldkindergarten in Alpen gesammelt hatten. Der Leiter der Einrichtung soll in die besagte Sitzung eingeladen werden; er sei bereit, über sein Konzept und die Herausforderungen zu berichten.

Die Ausschuss-Mitglieder der CDU-Fraktion hätten den neuen Waldkindergarten in Alpen intensiv besichtigt, begründen die Christdemokraten ihren neuen Vorstoß. Es wurden von dem dortigen Leiter sowohl die örtlichen Gegebenheiten als auch die pädagogischen Konzepte vorgestellt und die Bedingungen und Herausforderungen bei der Einrichtung des Kindergartens dargestellt. Dies habe zu einigen neuen Erkenntnissen geführt, heißt es weiter.

Und: „Die CDU ist weiterhin der Überzeugung, dass das Konzept ,Waldkindergarten’ auch für Neukirchen-Vluyn eine sehr gute Ergänzung zu unserem Kindergartenangebot darstellen kann.“ Ziel sollte sein, ein fraktionsübergreifendes Interesse an der Umsetzung eines Waldkindergartens zu etablieren.

