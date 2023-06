Neukirchen-Vluyn: WDR-Koch Helmut Gote kommt mit neuer Show

Helmut Gote ist mit seiner Live-Koch-Show zu Gast in der Kulturhalle in Neukirchen-Vluyn.

Neukirchen-Vluyn. Die Stimme kennen tausende Hörer, seine Rezepte sind legendär. Nun kommt Helmut Gote in die Kulturhalle. Termin, Zeit und Preis im Überblick.

Seine Stimme kennen Tausende von WDR-Hörern, seine Rezepte haben die Mahlzeiten in unzähligen Haushalten bereichert: Helmut Gote. Der leidenschaftliche Koch und charmante Dampfplauderer geht nun wieder mit einer neuen Live-Koch-Show auf Tour und rührt auch in Neukirchen-Vluyn öffentlich vor Publikum im Topf. Am Freitag, 22. September, heißt es ab 20 Uhr in der Kulturhalle: „Kochen und Anekdoten aus 30 Jahren kulinarischer Karriere“.

Mehr als 15 Jahre seiner Karriere hat Butter-Fan Gote beim WDR 2 verbracht und in der Sendung „Einfach Gote“ erklärt, wie man gut und lecker kocht, ohne allzu großen Aufwand am Herd zu betreiben. Aktuell ist er samstags im WDR 5 mit der Sendung „Alles in Butter“ zu hören, in der alle Facetten des kulinarischen Überzeugungstäters zur Geltung kommen. Am 22. September aber kann man ihm in Neukirchen-Vluyn endlich mal auf die Finger gucken und dabei seine Anekdoten genießen, mit denen er sein Publikum wohl reichlich verwöhnen wird.

Tickets für 24 Euro (zzgl. Gebühren, erm. 19 Euro zzgl. Gebühren) sind online sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich, so etwa im Bürgerbüro im Rathaus, Hans-Böckler-Straße 26, Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845/391-291, oder bei der Moers Marketing GmbH, Kirchstraße 27 a/b, 47441 Moers, Tel.: 02841/882-260.

