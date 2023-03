Kommenden Sonntag gibt es ein Konzert in dieser Kirche in Neukirchen-Vluyn.

Neukirchen-Vluyn Neukirchen-Vluyn: Was Sonntag in dieser Kirche geplant ist

Neukirchen-Vluyn. Die Musikschule Neukirchen-Vluyn plant kommenden Sonntag ein Konzert in englischer Sprache: Wer alles dabei ist und wo es Karten gibt.

Am Sonntag, 12. März ist ab 17 Uhr die Musikschule Neukirchen-Vluyn mit der Aufführung des „Messias“ von G.F. Händel in englischer Sprache in der Dorfkirche Neukirchen, Hochstraße zu Gast. Der Kammerchor, Schülerinnen, Schüler und Dozentinnen der Musikschule gestalten das anspruchsvolle Oratorium fast ausschließlich aus eigenen Kräften.

In einer Bearbeitung von Gabriele Hegemann und der etwas gekürzten Fassung werden auch alle Solopartien von den Gesangsschülern der Musikschule übernommen. Das kleine Kammerorchester setzt sich aus Dozenten und deren Schülern der Musikschule zusammen, das zusätzlich von vier Gastmusikern unterstützt wird. Mit den Eintrittsgeldern in Höhe von zehn und fünf Euro (ermäßigt) hofft die Musikschule, die entstehenden Unkosten abdecken zu können.

Karten können im Vorverkauf im Sekretariat der Musikschule Neukirchen-Vluyn, Diesterwegstraße 1a, erworben werden. Die Öffnungszeiten: montags, mittwochs und freitags jeweils von 10 bis bis 12 Uhr, montags zusätzlich von 16 bis 18 Uhr.

