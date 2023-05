Neukirchen-Vluyn: Was der Vluyner Mai Besuchern geboten hat

Der Vluyner Mai lockte etliche Besucher in den Vluyner Ortskern in Neukirchen-Vluyn.

Neukirchen-Vluyn. Der Vluyner Mai lockte mit vielen Angeboten zahlreiche Menschen in den Vluyner Ortskern. Ein weit gereister Fotograf hatte besondere Fotos dabei.

Musik, Kunsthandwerk, Wein und vieles mehr hatte der Vluyner Mai am ersten Maiwochenende zu bieten. Mit der traditionellen Veranstaltung begrüßten die Vluyner sowie interessierte Besucherinnen und Besucher aus der Region den Wonnemonat gebührend. Stände säumten die Straßenränder der Niederrheinallee zwischen dem Leineweberplatz und dem Vluyner Platz.

Für Autoverkehr ist an diesem Wochenende die Durchfahrt untersagt. Neben dem altbekannten Büchermarkt des Museums Neukirchen-Vluyn, der Lesestoff vom Krimi bis hin zum historischen Roman für jeden Geschmack bereithielt, war das kunsthandwerkliche Angebot ebenfalls beachtlich.

Es gab auch Lost Places in Neukirchen-Vluyn

Zum zweiten Mal in Folge beim Vluyner Mai vertreten: Luca Platzen. Der 31-jährige Fotograf aus Kempen widmet sich in seinen Arbeiten dem Phänomen sogenannter Lost Places (dt.: vergessene Orte). In Form von Kalendern und kleinformatigen Leinwanddrucken verkauft er die Bilder längst verlassener Orte. „Da steckt viel Abenteuer und viel harte Recherche hinter“, beteuerte Platzen. Oftmals gemeinsam mit seiner Freundin Stefanie van de Brock bereist er die Lost Places persönlich.

Tolle Bilder beim Vluyner Mai. Foto: Rüdiger Bechhaus / FFS

Zu jedem Bild kann er eine Geschichte erzählen. „Mein Gott, wie sich die Natur nach und nach alles wiederholt“, staunte eine interessierte Passantin. Normalerweise stelle er auf größeren Veranstaltungen aus, aber bei Neukirchen-Vluyn mache er eine Ausnahme. „Heimspiel – das lohnt sich immer“, sagte er und lächelte.

Viele Ortsverbände, Schulen und Vereine lockten ebenfalls mit diversen Angeboten. So auch die Vluyner Klompenfreunde, an deren Stand Kinder unter anderem kleine Holzklompen bemalen konnten. Auch mit von der Partie: Klompenkönigin Petra von Zabiensky. „Schön ist es heute“, bilanzierte sie mit einer Weinschorle in der Hand, „schönes Wetter, viele Leute“.

Apropos Weinschorle, am Leineweberplatz luden verschiedene Winzer an ihrem Weinausschank zur Verkostung ein, so beispielsweise das Weingut Tullius aus Sommerloch bei Bad Kreuznach, während sich die Kinder auf dem eingezäunten Soccer-Feld des Stadtjugendrings Neukirchen-Vluyn austoben oder am Stand nebenan schminken lassen konnten.

Kulinarisch wurde einiges geboten beim Vluyner Mai

Der Verein Grundschule Gambia versuchte, die Veranstaltung am ersten Maiwochenende zu nutzen, um Spenden für das Schulprojekt Gambia zu sammeln. „Wir unterstützen das Projekt hier in Deutschland“, erklärte Susanne Nanz, die gemeinsam mit Claudia Pelc den Stand des vom Krefelder Uwe Beckers gegründeten Vereins betreute. Von Leseknochen über handgemachte Kerzen und Schmuck reichte ihr Angebot. Alle Produkte seien von Freunden und Bekannten hergestellt und gespendet worden. „Die Einnahmen gehen 1:1 nach Gambia“, so Nanz. Dort konnte Uwe Beckers im Jahr 2014 die durch Spenden finanzierte Emma-Christine-Grundschule in Betrieb nehmen. Im Jahr 2020 folgte die Eröffnung einer weiterführenden Schule. Das Schulprojekt befindet sich weiterhin im Aufbau.

Auch kulinarisch hatte der Vluyner Mai einiges zu bieten. Wen der kleine Appetit oder größerer Hunger überkam, konnte auf Klassiker wie Churros, Champignons und Crêpes zurückgreifen. Fans der türkischen Küche kamen ebenfalls auf ihre Kosten. Mehrere Stände am Vluyner Platz verkauften sowohl süßes Gebäck wie Baklava, Tee, aber auch herzhafte Speisen wie Adana Kebap oder Köfte. Gut gestärkt bei Live-Musik auf der großen Hauptbühne konnte man den Samstagabend ausklingen lassen.

