Neukirchen-Vluyn: Wärmflasche auf Herd - Frau (90) verletzt

Neukirchen-Vluyn. Eine 90-Jährige ist am späten Mittwochabend in Neukirchen-Vluyn durch Rauch verletzt worden. In ihrer Küche verschmorte etwas auf dem Herd.

Rauch in einer Wohnung hat am Mittwochabend in Neukirchen-Vluyn zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Die 90-jährige Bewohnerin kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Sie konnte es aber noch im Laufe der Nacht wieder verlassen.

Um 22.20 Uhr war die Feuerwehr zu einem Haus in der Glückaufstraße gerufen worden. Die Wohnung einer Seniorin war verqualmt. Der Grund lag in der Küche, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit: „Ursache war offenbar eine geschmorte Wärmflasche auf dem eingeschalteten Herd“, berichtete die Polizei.

Die Seniorin kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Schäden am Haus seien nicht entstanden, hieß es bei der Polizei. (Red.)