Neukirchen-Vluyn: Vier aktuelle Buchtipps von Fachfrauen

Neukirchen-Vluyn. Krimi, Fantasy, historischer Roman: Vier Buchhändlerinnen aus Neukirchen-Vluyn stellen ihre aktuellen Lieblingsbücher für den Herbst vor.

Herbstzeit ist Lesezeit. Wir haben vier Buchhändlerinnen aus Neukirchen-Vluyn nach ihrer momentanen Lieblingslektüre gefragt, hier sind die Büchertipps der Fachfrauen.

„Tote schweigen nie“

Christine Beucker: An dem Krimi „Tote schweigen nie“ von A.K. Turner hat mir besonders die ungewöhnliche Protagonistin gefallen. Cassie Raven, Assistentin der Rechtsmedizin, mit speziellem Look und krimineller Vergangenheit, lässt privat keinen Menschen an sich heran, außer ihrer polnischen Großmutter, ihre einzige Verwandte.

Trotz ihrer stacheligen, abweisenden Art zeigt sie viel Respekt und Liebe im Umgang mit den Verstorbenen. An den angeblich natürlichen Tod ihrer Mentorin glaubt sie nicht und fängt an zu ermitteln… Geschickte Wendungen und ansteigender Spannungsbogen, machen diesen Krimi zum Lesevergnügen. Ich freue mich schon auf einen weiteren Band. 400 Seiten; 16 Euro.

„Stay away from Gretchen“

Petra Adams: „Stay away from Gretchen“ von Susanne Abel: Der Roman erzählt die Geschichte von Greta, die als junges Mädchen mit ihrer Familie aus Ostpreußen nach Heidelberg fliehen musste. Jetzt ist sie 84, und ihr Sohn Tom ist plötzlich gezwungen, sich um die alte Dame zu kümmern, die an Alzheimer erkrankt ist. Auf Umwegen erfährt er mehr über ihr Leben in Heidelberg und versteht langsam ihre immerwährende Traurigkeit. Auf zwei Ebenen erzählt die Autorin Gretas Liebesgeschichte mit dem dunkelhäutigen US-Soldaten Cooper und Toms Versuche ihr zu helfen, die Vergangenheit zu verarbeiten. Der Roman ist so spannend erzählt, dass ich ihn nicht weglegen wollte! Nebenbei erfährt der Leser manches über Heidelberg und über die Zeit nach dem 2. Weltkrieg. Für mich ein absolutes „Lieblingsbuch“. 528 Seiten; 20 Euro

„Krone des Himmels“

Beate Schürmann: Endlich wieder ein toller historischer Roman: „Krone des Himmels“ von Juliane Stadler hat alles, was man sich für einen gemütlichen Herbst- oder Wintertag wünscht und begeistert Männer und Frauen gleichermaßen. Handwerkertochter Aveline trifft auf den verstoßenen Ritter, der sich als Wundarzt durchschlägt. Beide haben das gleiche Ziel: der Kreuzzug von Frankreich nach Jerusalem. Die Autorin hat Geschichte und Archäologie studiert und schafft es auf grandiose Weise, die historischen Personen und Schlachten des Mittelalters mit Liebe und Spannung zu verknüpfen. Da will man nicht glauben, dass es sich um ein Erstlingswerk handelt und freut sich schon auf kommende Romane der Autorin. 704 Seiten; 24 Euro.

„Ein Fluch so ewig kalt“

Sabrina Fernbach: „Ein Fluch so ewig kalt“ von Birgit Kemmerer: Einst war Emberfall ein wunderschönes Königreich…aber dann lud Prinz Rhen einen schrecklichen Fluch auf sich. Nur die wahre Liebe kann ihn und Emberfall retten und diese soll ihm ausgerechnet Harper, ein Mädchen aus unserer Welt, bringen. Der Einstieg in diesen Fantasyroman gelingt durch den spannenden Beginn sofort und ich konnte gar nicht mehr aufhören zu lesen. Das Setting erinnert mich an „Die Schöne und das Biest“, eines meiner Lieblingsmärchen. Wie gut, dass Band zwei und drei der Trilogie bereits erschienen sind, so kann man diese wunderschöne Geschichte direkt genießen. 560 Seiten; 18 Euro.