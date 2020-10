Neukirchen-Vluyn verstärkt Corona-Kontrollen am Wochenende

Neukirchen-Vluyn. Weil Gastronomien am Montag schließen müssen, rechnet die Stadt am Wochenende mit einem verstärkten Besucheraufkommen.

Mit Blick auf das Halloween-Wochenende und den Teil-Lockdown ab kommenden Montag verschärft das Ordnungsamt in Neukirchen-Vluyn seine Kontrollen auf den Straßen. Das bestätigte die Stadt am Freitag auf Nachfrage.

Demnach rechnet man in der Verwaltung besonders am heutigen Samstag mit einem erhöhten Aufkommen auf den Straßen. Zum einen wegen des irisch-amerikanischen Volksbrauches Halloween, der in den vergangenen Jahren auch in Deutschland immer populärer wurde. An dem Abend vor Allerheiligen gehen Kinder mehr oder weniger gruselig verkleidet von Haustüre zu Haustüre und verlangen unter der Streichandrohung „Süßes oder Saures“ Süßigkeiten von den Bewohnern.

Vor allem aber geht die Stadt davon aus, dass Bürgerinnen und Bürger die letzten beiden Tage vor dem Lockdown nutzen möchten, um gemeinsam noch einmal essen oder etwas trinken zu gehen. Deshalb rechne man damit, dass mehr Menschen als üblich auf den Straßen unterwegs sein könnten, sagte eine Sprecherin am Freitag. Darauf stellt sich auch das Ordnungsamt ein. In einem anlassbezogenen Bereitschaftsdienst sind Mitarbeiter des Ordnungsamtes, aber auch andere Verwaltungskollegen am Wochenende im Stadtgebiet unterwegs und kontrollieren die Einhaltung der Corona-Regeln.

Die Stadt Neukirchen-Vluyn möchte bei Verstößen gegen die Corona-Regeln nicht sofort die grobe Verwaltungskeule schwingen

Auch über das Wochenende hinaus wird es laut Stadt verstärkte Kontrollen geben. Besonders an Stellen, die in den vergangenen Monaten immer mal wieder vor allem von jüngeren Mitbürgern gerne zu größeren Zusammenkünften genutzt wurden. So werde man zum Beispiel die Spielplätze in der Stadt im Blick behalten.

Verstöße habe es in den vergangenen Wochen und Monaten hin und wieder gegeben, so die Sprecherin weiter, ohne konkreter zu werden, allerdings werde man im Falle von Fehlverhalten nicht sofort die grobe Verwaltungskeule schwingen. Man setze zunächst auf die Einsicht und erst im nächsten Schritt auf Bußgelder (siehe Box). Außerdem könne auch das regnerische Wetter dabei helfen, die Corona-Regeln einzuhalten.

Daneben hat die Kreispolizei Wesel angekündigt, mehr Streifen auf die Straße zu schicken. Man werde das Corona-Geschehen im Blick behalten, sagte ein Sprecher. Nach wie vor gelte, dass zunächst vorrangig das Ordnungsamt für die Einhaltung der verschärften Regeln und die Kontrollen zuständig sei.

Die Beamten könnten aber unterstützend eingreifen, so der Sprecher weiter, der bekräftigt, dass die Beamten nicht auf die systematische Pirsch nach Coronasündern gehen. Man werde nicht stichprobenartig an willkürlich ausgesuchten Haustüren klingeln. Zumal er glaube, dass „die meisten Bürgerinnen und Bürger die Zeichen der Zeit erkannt“ hätten.

>>>Corona-Verordnung kam Freitagmorgen

Die Neukirchen-Vluyner Stadtverwaltung brütete ab Freitagmorgen über der neuen Corona-Verordnung zum am Montag beginnenden Teil-Lockdown. Dabei drehte es sich auch um die Frage, wie die Kontrollen, die laut Stadt bereits seit dem Frühjahr durchgeführt werden, angepasst werden müssen.

Nach Auskunft der Stadt sind in der Regel zehn bis 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes und aus anderen Teilen der Verwaltung im Rahmen des sogenannten anlassbezogenen Bereitschaftsdienstes in Neukirchen-Vluyn im Einsatz und haben vor allem am Wochenende die Corona-Lage im Blick.