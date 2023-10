Neukirchen-Vluyn: Vernetzung – Was die DorfFunk-App kann

Neukirchen-Vluyn. In Neukirchen-Vluyn gibt’s eine App namens DorfFunk. Der Nutzerkreis wird stetig größer. Was die App kann und für wen sie welche Vorteile bringt.

Ende April ist sie an den Start gegangen und ist seitdem auf der Erfolgsspur: die App NV für 60plus – der DorfFunk für Neukirchen-Vluyn. Nun hat sie die 500er Marke geknackt und damit einen neuen Rekord erreicht, wie die Stadt meldet. Inzwischen nutzen 550 Menschen aus Neukirchen-Vluyn die App, die von der Stadtverwaltung befüllt und durch die Heinz Trox-Stiftung gefördert wird. Sie richtet sich gezielt an Ältere und stellt Informationen für alle jenseits der 60 bereit, die aktiv sind oder aktiv werden wollen.

Ein gerüttelt Maß Anteil an diesem Erfolg hat Hubert Goletz, der als Koordinator für die App fungiert. Er stellt bei Veranstaltungen, in Senioreneinrichtungen, Vereinen und Gruppen die App vor und hilft bei Fragen rund um Installation und Nutzung. Neben dem ungezwungenen Plausch in der App ist die Vernetzung das Hauptziel des neuen Angebots. Es vermittelt den Kontakt mit Gleichgesinnten, die gemeinsam die Freizeit gestalten möchten. Eine Fahrrad-Gruppe und ein regelmäßiger Spieleabend sind so bereits entstanden.

Wer sich für NV für 60plus interessiert, aber noch Fragen hat, kann sich an Hubert Goletz wenden, telefonisch unter 02845/391-400 oder per E-Mail an kontakt@nvfuer60plus.neukirchen-vluyn.de. Persönlich ansprechbar ist Goletz in der Stadtbücherei am 8. November und 13. Dezember, jeweils von 16 bis 17.30 Uhr. Gruppen oder Einrichtungen, die ihre Angebote in der App posten möchten, können sich ebenfalls an ihn wenden.

