Neukirchen-Vluyn: Vermisster Mann wohlbehalten zurück

Neukirchen-Vluyn. Der 80-Jährige ist glücklicherweise wohlauf. Mitarbeiter eines Getränkehandels fanden den Mann in hilfloser Lage.

Der vermisste 80-jährige Bewohner eines Seniorenheims in Neukirchen-Vluyn konnte glücklicherweise gefunden werden.

Gegen 8.30 Uhr fanden Mitarbeiter eines Getränkehandels am Neukirchener Ring den 80-Jährigen. Er war eine Böschung heruntergerutscht und befand sich in einer hilflosen Lage. Der Mann, der seit den frühen Morgenstunden aus einem Seniorenheim in Neukirchen abgängig war, ist wohlauf. Vorsorglich brachte ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus.

„Wir bedanken uns bei allen, die mitgeholfen haben, den alten Mann zu finden“, schreibt die Polizei.