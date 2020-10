Neukirchen-Vluyn. Der Mord an der zehnjährigen Martina Möller 1986 konnte nie aufgeklärt werden. Der Fall wird am Mittwoch bei „Aktenzeichen XY“ im ZDF gezeigt.

Der Fall schockierte 1986 die Bevölkerung in Neukirchen-Vluyn. Lösen konnte die Polizei ihn aber bis heute nicht. 34 Jahre nach dem Mord an der zehnjährigen Martina Möller nimmt die Polizei Duisburg als zuständige Behörde ihre Ermittlungen nun wieder auf und bittet auch die Bevölkerung um Hilfe.

Am kommenden Mittwoch, 4. November, wird in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY, ungelöst...“ ein Beitrag über das Verschwinden des Mädchens, die anschließende Suche und den Fund des Leichnams in einem Gebüsch unweit der Auffahrt zur A40 Richtung Venlo gezeigt. Parallel dazu untersuchen Kriminaltechniker damals sichergestellte Beweise auf mögliche DNA-Spuren, die zum Täter führen könnten.

Das zehnjährige Mädchen verlässt laut Ermittlungen am 20. Mai 1986 gegen 15.30 Uhr sein Elternhaus an der Krefelder Straße und kehrt nicht wieder heim. 116 Beamte sind an der Suche nach Martina Möller beteiligt, die einen Tag nach ihrem Verschwinden in einem Gebüsch am Weimannsweg unweit der Anschlussstelle zur heutigen A40 Richtung Venlo gefunden wird - nicht von Beamten, sondern von einem ihrer Brüder. Die Obduktion ergibt, dass das Mädchen sexuell missbraucht und anschließend erdrosselt wurde. Eine Mordkommission, der rund 30 Beamte angehören, macht sich auf die Suche nach dem Täter.

Zeuginnen haben Martina Möller an der Drüenstraße in Begleitung eines Mannes mit Schnauzbart gesehen

Was sich schwierig gestaltet. Durch Gespräche mit zwei Zeuginnen finden die Beamten immerhin heraus, dass Martina am Tag ihres Verschwindens zwischen 18 und 19 Uhr an der Drüenstraße von einem Mann in einem grünen Pkw angesprochen wurde. Der Mann soll zu dem Zeitpunkt zwischen 30 und 35 Jahre alt sein und einen Schnauzbart tragen. Die Spurensuche ist unterdessen kompliziert, unter anderem, weil es das DNA-Verfahren zu dem Zeitpunkt noch nicht gibt.

Drei Jahre später hat die Polizei die Hoffnung, den Täter gefunden zu haben. Im Dezember 1989 wird ein elfjähriges Mädchen ermordet aufgefunden, unweit des Fundortes von Martina Möller. In dem Fall ist der Täter auch schnell gefasst, der Mord drei Jahre zuvor kann ihm aber nicht nachgewiesen werden.

So erkaltet die Spur immer weiter, die die Polizei Duisburg nun wieder aufnehmen möchte. Zum einen mit DNA-Tests, zum anderen mit dem Aufruf bei „Aktenzeichen XY, ungelöst...“ Manchmal rufe so ein Beitrag verschüttete Erinnerungen hervor, sagt der Pressesprecher der Polizei, Stefan Hausch. Und unter Umständen verleite die Sendung Menschen dazu, Dinge auszusprechen, die sie damals nicht sagen wollten oder konnten. „Manchmal ändert sich ja was im Laufe der Jahre.“

Und auch, wenn schon viele Jahre vergangen seien, lohne es sich, den Fall noch einmal aufzumachen und an die Öffentlichkeit zu bringen. Nicht allein, aber vor allem auch, „weil Mord nie verjährt“.

>>> Fall Bärbel Werner

Einen weiteres Tötungsdelikt stellt die Polizei Duisburg am 18. November in der Sendung „Aktenzeichen XY“ vor. Dann geht es um die Kamp-Lintforterin Bärbel Werner, die am 10. Februar 1987 gegen 14.30 Uhr in Issum-Sevelen hinter der Straßenböschung eines Rad-/Fußweges neben der Kamper Straße in Richtung Kamp-Lintfort gefunden wurde.





Sie soll durch massive Gewalteinwirkung auf den Kopf gestorben sein. Zwei Tage zuvor war das Opfer mit ihrem damaligen Freund und einem befreundeten Pärchen in einer Kneipe „City Club“ in Moers. Nach einem Streit ging sie laut Polizei mit großer Wahrscheinlichkeit gegen 1.30 Uhr zu Fuß in Richtung Kamp-Lintfort. Gegen 2.30 Uhr, nach 6 km, traf sie vermutlich auf den/die Täter. Es ist davon auszugehen, dass sie unmittelbar danach getötet wurde.