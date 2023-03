Neukirchen-Vluyn: Unfall-Fahrerin hat Gedächtnislücken

Nach einem Unfall in Neukirchen-Vluyn sucht die Polizei Zeugen (Symbolbild).

Neukirchen-Vluyn. Eine 27-Jährige rammt in Neukirchen-Vluyn zwei geparkte Autos. Sie wird nur leicht verletzt – und kann sich nicht an den Unfall erinnern.

Das Auto einer jungen Frau aus Neukirchen-Vluyn hat sich bei einem Unfall überschlagen. Die Fahrerin wurde dabei nur leicht verletzt – und kann sich nicht an den Unfall erinnern.

Am Donnerstag gegen 20 Uhr riefen Anwohner der Vietenstraße Rettung und Polizei zu einem Unfall. Eine 27 Jährige war aus bislang ungeklärter Ursache gegen zwei geparkte Autos gefahren. Hierbei hatte sich ihr Wagen, ein Opel Corsa, überschlagen und war anschließend auf dem Dach gelandet. Nach bisherigen Erkenntnissen verletzte sich die 27-Jährige nur leicht, ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der Wagen der Neukirchen-Vluynerin ist stark beschädigt. Die beiden Autos, gegen die die junge Frau gefahren war, waren ebenfalls erheblich beschädigt.

Da die 27-Jährige sich nicht an den Unfall erinnern konnte, beschlagnahmten die Beamten ihr Mobiltelefon. Das Verkehrskommissariat übernahm die Ermittlungen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Telefon 02841/1710.

