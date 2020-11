Knapp 300.000 Wildunfälle ereigneten sich 2019 im Land. Das sind 27.000 mehr als im Jahr zuvor. Das teilt der Automobil-Club Verkehr (ACV) mit Sitz in Köln mit. Und: Gerade in den Wochen nach der Zeitumstellung im Herbst steige das Risiko, auf deutschen Straßen mit einem Tier zu kollidieren. Die Jägerschaft kann das bestätigen: „Das Wild kennt keine Uhr, es läuft vor allem in der Dämmerung und nachts seine bevorzugten Wechsel“, sagt Alfred Nimphius, Vorsitzender der Kreisjägerschaft Wesel.

Die Polizei kennt die Gefahren für den Straßenverkehr ebenfalls: „Erst am Wochenende des 24. Oktober gab es im Kreis drei Wildunfälle, einer davon ereignete sich in Neukirchen-Vluyn“, erklärt Pressesprecherin Andrea Margraf von der Kreispolizei in Wesel.

Die Jäger im Kreis Wesel haben reagiert

Dass die Zahl der Wildunfälle steige, sei bekannt, meint Nimphius. „Es gibt immer mehr Wild. Man versucht, dem Trend mit verlängerten Jagdzeiten beispielsweise für Rehwild entgegenzusteuern.“ Und die Jägerschaft komme dieser Verpflichtung auch nach. Was mancher Autofahrer nicht weiß: „Laut dem neuen Jagdgesetz muss jeder Zusammenstoß mit Schalenwild wie Rehen, Hirschen oder Wildschweinen der Polizei gemeldet werden.“ Dies sei wichtig, um verletzten Tieren langes Leiden zu ersparen.

„Nur so kann der Jagdberechtigte sich dann um das Stück Wild kümmern.“Beim Aufprall mit Rehwild, Hirschen oder Wildschweinen werden Tonnenkräfte wirksam, teilt der ACV mit. Was die hohen Sachschäden erklärt, die solche Unfälle oft zur Folge haben. Von den Menschen, die zu Schaden kommen, ganz zu schweigen. Die Polizei begrüßt denn auch, dass die Automobilclubs ihre Mitglieder für das Thema sensibilisieren.

Ein Fall in Alpen endete 2018 tödlich

Die Polizei führt heute keine Statistik über Wildunfälle mehr. „Sie werden zwar registriert und bearbeitet aber nicht mehr gesondert erfasst“, berichtet Margraf. Die Pressesprecherin kann sich noch gut an einen Fall im Dezember 2018 erinnern. Da sei ein Fahrer auf der K 23 von Alpen nach Kamp-Lintfort beim Zusammenstoß mit einem Hirschen auf tragische Weise ums Leben gekommen. „Der Mann reagierte leider falsch und wich dem Tier aus. Er starb durch den Aufprall gegen einen Baum“, erläutert Margraf.

So mahnen alle Experten, einem Tier auf der Fahrbahn niemals auszuweichen. „Ein Baum gibt keinen Zentimeter nach, ein Tier trotz der Aufprallkräfte aber schon“, weiß Alfred Nimphius von der Kreisjägerschaft. Er rät: „Wenn Hupen nichts hilft, heißt es, bremsen und das Lenkrad eisern geradeaus halten.“

Am Rande: „Unfälle mit jeder Art von Haarwild, das gilt auch für Hasen, werden von der Teilkasko ersetzt. Unfälle mit Federwild leider nicht“, so Alfred Nimphius. Andrea Margraf merkt an: „Es gibt viele Schwerpunkte für Wildunfälle im Kreis, dies beispielsweise auch in Moers. Oft sind sie dort, wo die Straßen durch Wälder oder größere Büsche führen.“ Autofahrern rät die Fachfrau dringend: „Die bekannten Schilder Wildwechsel sollte man unbedingt beachten und an solchen Stellen langsam und besonders aufmerksam fahren.“