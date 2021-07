Neukirchen-Vluyn: Unbekannte stehlen Jungbäume

Neukirchen-Vluyn. Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen stahlen Unbekannte 15 Kiribäume von einem Feld in Niep.

Schreck am Samstagmorgen: Als ein 52-jähriger Neukirchen-Vluyner gegen 8.15 Uhr auf seinem Feld im Ortsteil Niep nach dem Rechten sah, musste er feststellen, dass Unbekannte ihm 15 Kiribäume gestohlen hatten. Die Jungpflanzen, auch bekannt unter dem Namen Blauglockenbaum oder Paulownia, waren etwa 40 Zentimeter hoch.

Laut Polizei war der 52-Jährige letztmalig am Freitagabend gegen 20 Uhr auf dem Feld gewesen, das sich an der Einmündung Waldwinkelsweg/Benedensdyk befindet. Die Polizei geht davon aus, dass zum Abtransport ein Fahrzeug verwendet wurde. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Neukirchen-Vluyn unter 02845/30920 in Verbindung zu setzen.

