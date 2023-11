Neukirchen-Vluyn: Unbekannte Diebe klauen Luxus-Coupé

Neukirchen-Vluyn. In Neukirchen-Vluyn haben dreiste Diebe einen teuren Mercedes gestohlen. Laut Polizei spielt moderne Technik den Tätern in die Hände.

Unbekannte Täter haben zwischen Mittwoch (23.30 Uhr) und Donnerstag (8 Uhr) ein graues Mercedes AMG GLE-Coupé gestohlen. Der Wagen mit dem amtlichen Kennzeichen MO - CS 630 stand direkt auf der Hofeinfahrt eines Hauses an der Oestermannstraße, wie die Polizei berichtet.

Das Auto verfüge über die Funktion „Keylessgo“. Dieses System ermögliche es, den Wagen ohne aktive Benutzung eines Autoschlüssels zu entriegeln und durch das bloße Betätigen des Startknopfes zu starten. Die Täter müssten die Funksignale des Schlüssels aus dem Haus mit technischen Geräten aufgefangen und den Wagen so gestartet haben, vermutet die Polizei.

Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 1710. Die Polizei rät: „Den Schlüssel nicht in der Nähe von Haus- oder Wohnungstür ablegen bzw. schirmen Sie das Funksignal ab. Geeignet und zumeist nicht teuer sind hier zum Beispiel Aluminiumhüllen. Testen Sie, ob die Schutzhülle wirkt, in dem Sie sich mit ihrem abgeschirmten Schlüssel direkt neben ihr Auto stellen.“

