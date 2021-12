Neukirchen-Vluyn: Unbekannte brechen in Schul-Turnhalle ein

In Neukirchen-Vluyn sind unbekannte Täter in eine Turnhalle eingebrochen (Symbolbild).

Neukirchen-Vluyn. In Neukirchen-Vluyn sind bislang unbekannte Täter in eine Turnhalle eingebrochen. Ob sie etwas geklaut haben, ist noch unklar. Zeugen gesucht.

Wie die Polizei im Kreis am Montag mitteilte, sind Unbekannte bereits in der Nacht vom vergangenen Mittwoch auf Donnerstag auf bislang unbekannte Art und Weise in die Turnhalle einer Schule auf der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Neukirchen-Vluyn eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei hat sich der Einbruch zwischen 22 Uhr und 6 Uhr am nächsten Morgen ereignet. Im Inneren öffneten die Täter gewaltsam einen Spind und die Tür zu einem Abstellraum. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Ob und was die Täter aus der Turnhalle entwendeten, ist bislang noch unklar. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, 02845 / 30920.

