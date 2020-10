Einbruch Neukirchen-Vluyn: Unbekannte brechen in Baufachhandel ein

Neukirchen-Vluyn. An der Inneboltstraße in Neukirchen-Vluyn schlugen Einbrecher die Scheibe eines Baufachhandels ein und erbeuteten unter anderem Bargeld.

Unbekannte Täter sind am späten Mittwochabend gegen 22.30 Uhr in einen Baufachhandel an der Inneboltstraße eingebrochen. Durch eine eingeschlagene Scheibe gelangten sie ins Innere des Fachhandels. Dort durchsuchten sie den Verkaufsraum, die Theke und Büros und nahmen Bargeld sowie eine Metalldose mit.

Der Inhaber des Geschäftes informierte die Polizei, weil seine Alarmanlage losgegangen war. Die Beamten umstellten das Gebäude und durchsuchten es mit einem Diensthund. Die Täter waren aber nicht mehr vor Ort. Hinweise nimmt die Polizei in Neukirchen-Vluyn unter 02845/30920 entgegen.