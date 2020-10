Acht Monate lang dauerten die Bauarbeiten, am Donnerstag war es endlich soweit: Die CJD Kindertagesstätte in Neukirchen-Vluyn öffnete ihre Türen auf der Wiesfurthstraße für Kinder und Betreuer.

Noch bis spät abends wurde am Tag zuvor intensiv an der Fertigstellung des ehemaligen Speisesaals des CJD-Internats gewerkelt, um den Bau bestmöglich abzuschließen. Dies sei aus Sicht der Kinder gelungen, wie Kita-Leiterin Jennifer Kraus berichtet: „Die Kinder waren wahnsinnig aufgeregt, endlich das fertige Gebäude zu beziehen. Sie sind überwältigt von den neuen Materialien und den neu gebildeten Gruppen. Wir sind jetzt sehr froh, die Kinder und Familien willkommen zu heißen.“

70 Kinder in vier Gruppen

Die 14 Mitarbeitenden der neuen Kindertagesstätte werden insgesamt 70 Kinder betreuen. Diese werden in vier Gruppen eingeteilt, von denen eine für unter 3-Jährige gedacht ist. Da die Eröffnung coronabedingt nur im kleinen Rahmen ausgerichtet werden konnte, hofft CJD-Pressesprecher Christian Kröll auf ein großes Sommerfest.

Bis zur Eröffnung waren die Kinder seit August 2019 in Wohncontainern untergebracht. Dies war eine Übergangslösung, in der es lediglich Platz für 33 Kinder und sieben Mitarbeitende gab. In den fertigen Räumen haben die Kinder nun deutlich mehr Raum zur Beschäftigung.

Bürgermeister Harald Lenßen, vorne links, und die Leiterin der Kita Jennifer Kraus, vorne rechts, schneiden das rote Band durch. Dahinter: Investor Stefan Erdtmann, Projektleiterin Arianita Nuredini und Bauleiter Thorsten Stiewe. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Dies sieht auch Bürgermeister Harald Lenßen so, der der symbolischen Schlüsselübergabe beiwohnte: „Es ist gut zu sehen, dass die Kinder nun aus dem Provisorium in die fertige Kita können. Das ist jetzt bereits die 14. Kita in Neukirchen-Vluyn. In den letzten Jahren sind allein drei dazugekommen. Das zeigt, dass wir hier nicht nur mehr Einwohner dazubekommen, sondern auch speziell mehr Kinder – eine sehr schöne Entwicklung.“

Die nächste Kita ist in Planung

Neukirchen-Vluyns Kindertagesstätte Nummer 15 am Bendschenweg sei bereits in Planung. Für die Übergangsphase werden hier auch die Wohncontainer erneut verwendet werden.

Die Kinder der neuen CJD-Kita freuen sich über die großen Gruppenräume, das 50 Quadratmeter große überdachte Bewegungsgelände und das Außengelände. Letzteres erstreckt sich laut Bauleiter Thorsten Stiewe über eine Fläche von etwa 800 Quadratmeter. Auf diesem Gelände gibt es vielfältige Spielmöglichkeiten wie etwa eine Vogelnestschaukel oder einem großen Kletterturm mit Rutsche.

Auch Investor Stefan Erdtmann zeigte sich beeindruckt von dem Resultat der Bauarbeiten. Er wolle durch seine Pläne für eine nachhaltige Nutzung des gesamten Areals einen Schritt für günstigen Wohnraum in Neukirchen-Vluyn ermöglichen. Dafür werden unter anderem auch über der Kita drei Mietwohnungen entstehen. „Ich denke, hier kann man sehr gut Kinder betreuen – jetzt sind Sie dran“, resümiert Erdtmann lachend in Richtung der Verantwortlichen der Kita-Leitung.