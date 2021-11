Neukirchen-Vluyn: Trox spendet 120.000 Euro für Fluthilfe

Stiftung und GmbH haben gemeinsam 120.000 Euro für die Menschen gesammelt, die bei der Flutkatastrophe im Juli teilweise alles verloren haben.

Neukirchen-Vluyn. Heftige Überschwemmungen, eingestürzte Häuser, persönliche Schicksale: Im Juli haben Unwetter in weiten Teilen Deutschlands große Zerstörung hinterlassen. Teils traten Flüsse über die Ufer und haben Dörfer und Straßen unter Wasser gesetzt. Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Bayern waren betroffen, bis heute sind die Folgen der Flutkatastrophe in vielen Orten noch immer sichtbar. Um die Menschen in den betroffenen Regionen zu unterstützen, hat die Heinz Trox-Stiftung gemeinsam mit der Trox-Geschäftsführung unmittelbar danach eine Spendenaktion anlässlich der Flutkatastrophe ins Leben gerufen. Dabei sind insgesamt 120.000 Euro zusammengekommen, die, aufgeteilt in Tranchen zu je 40.000 Euro, im Rahmen einer Feierstunde von Christine Roßkothen (Heinz Trox-Stiftung) und Thomas Mosbacher (Geschäftsführung TROX GmbH) an Repräsentanten des Technischen Hilfswerks, des Malteser Hilfsdienstes sowie der Johanniter-Unfall-Hilfe zweckgebunden für die Unterstützung der Flutopfer offiziell auf Burg Metternich übergeben wurden.

„Der Mensch ist der Maßstab und sein Wohlbefinden das Ziel. Dieser Devise unseres Firmengründers Heinz Trox fühlen wir uns alle bis heute ganz besonders verpflichtet. Wir freuen uns daher sehr, dass sich so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an unserer Spendenaktion beteiligt haben und damit einen Beitrag zur Unterstützung notleidender Menschen geleistet haben“, so Christine Roßkothen vom Stiftungsvorstand der Heinz Trox-Stiftung. „Unser Dank gilt auch der Trox GmbH, vertreten durch die Geschäftsführer Udo Jung und Thomas Mosbacher, die die Spendenaktion großzügig mitunterstützt hat“.

22.885,00 Euro hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Trox GmbH gespendet, 20.000 Euro wurden von der Trox beigesteuert. Die Heinz Trox-Stiftung beteiligte sich mit 77.115,00 Euro, so dass die Gesamtsumme von 120.000 Euro entstand. „Wir haben die Aktion der Heinz Trox-Stiftung sehr gerne unterstützt, um in Not geratenen Menschen schnell und unbürokratisch helfen zu können“, so Thomas Mosbacher. „Immer noch fehlt es in den Krisenregionen an ganz Grundlegendem und wir hoffen, dass die finanzielle Unterstützung in der größten Not helfen wird.“

