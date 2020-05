Neukirchen-Vluyn: Traditionspflege trotz Corona

Neukirchen-Vluyn. Die Maifeiern mussten in diesem Jahr ausfallen, Maibäume stellten die Heimat- und Verkehrsvereine Neukirchen und Vluyn aber dennoch auf.

Das traditionelle Setzen des Maikranzes auf den Handwerkerbaum am Vluyner Platz, das in den letzten Jahren vom Heimat- und Verkehrsverein Vluyn gemeinsam mit den Vluyner Bürgern als Singen in den Mai begangen wurde, ist dieses Jahr wegen der Corona-Krise als Großveranstaltung ausgefallen. Dem Heimat- und Verkehrsverein Vluyn ist es nach eigener Aussage „sehr schwer gefallen, auf dieses tolle Event zu verzichten“. Schließlich sei „das Singen in der Gruppe ist ein wunderbares Gemeinschaftserlebnis“. Auf den Baum selbst wollten die Mitglieder aber nicht verzichten.

Auch, dass der Handwerkerbaum dennoch einen Maikranz benötigte, war allen Beteiligten klar. Unter dem Einsatz der freiwilligen Feuerwehr Neukirchen-Vluyn trafen sich deshalb zwei Vorstandsmitglieder des HVVs in gebührendem Abstand zueinander, um der technischen Hilfestellung der Freiwilligen Feuerwehr den offiziellen Rahmen zu geben. Unter entsprechenden Corona-Sicherheitsvorkehrungen konnten die Feuerwehr-Männer den Kranz am Abend des 30. April am Handwerkerbaum anbringen.

Der Maibaum des Heimat- und Verkehrsvereins Vluyn. Foto: HVV Vluyn

Der Heimat- und Verkehrsverein Vluyn möchte den Maikranz als „Dankeschön“ an alle Bürger Vluyns verstanden wissen, die sich durch Einhaltung der Corona-Maßnahmen daran beteiligen, die Pandemie in Neukirchen-Vluyn in Grenzen zu halten. Dies gelte insbesondere den namensgebenden Handwerkern, den Gewerbetreibenden, Restaurant- und Hotelbetreibern, die durch die restriktiven Maßnahmen auch finanziell schwierige Zeiten durchleben, verbunden mit dem Appell, den lokalen Geschäften durch Annahme der kreativen Angebote ein Leben nach Corona möglich zu machen.

Auch der Heimat- und Verkehrsverein Neukirchen ließ es sich nicht nehmen, einen Baum zu stellen. Am Platz neben der Pumpe steht er nun. Und: „In den Zeiten der Corona-Maßnahmen scheinen die alten Traditionen wohl doch nicht ganz vergessen zu sein“, schreibt der Heimat- und Verkehrsverein und schickt gleich ein Gedicht dazu, das ihn am Maifeiertag erreichte:

Liebe Mitglieder und Mitbürger,

der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus, aktuell bleibt trotzdem jeder der kann, mit Sorgen zu Haus! In unsrer Kinderstube wird mir die Zeit so lang! Bald werd’ ich armer Bube vor Ungeduld noch krank!

Wie möchten wir so gerne ein Zeichen der Hoffnung in der Corona-Krise seh’n, ach, lieber Mai, wie gerne würden wir an unserem schönen Maibaum einmal spazieren gehn.

Komm, lieber Mai! Wir Kinder, wir bitten gar zu sehr! O komm und bring’ uns allen ein Paar starke Helfer her, die es vollbringen, dass der Maibaum wieder stehen mag in voller Pracht. Komm, lieber Mai! Wir Kinder, wir bitten gar zu sehr!

Oh seht, es ist vollbracht, nun steht er, unser Maibaum, in voller Pracht. Auch an unsere Dorfpumpe haben sie gedacht. Nun können die bunten Bänder im Maibaum wieder im Winde wehen und wir gemeinsam wieder ein Zeichen der langersehnten Hoffnung sehen.