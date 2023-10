Neukirchen-Vluyn: Täter klauen massenweise iPads aus Schule

In Neukirchen-Vluyn ist bei einem Einbruch in eine Schule großer Schaden entstanden (Symbolbild).

Neukirchen-Vluyn. In Neukirchen-Vluyn sind Einbrecher in eine Schule eingedrungen und haben Beute gemacht. Der Schaden ist immens. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Neukirchen-Vluyn sind Unbekannte in eine Schule eingebrochen und haben offenbar reiche Beute gemacht.

Wie die Polizei berichtet, muss der Einbruch zwischen vergangenem Freitag und diesem Mittwoch passiert sein. Die Täter brachen in die Lagerräume einer Schule an der Bruchstraße ein und entwendeten Apple iPads sowie Zubehör wie Apple Pencils. Die Täter bohrten die Hintertür der angrenzenden Turnhalle auf und gelangten von dort in die Lagerräume.

Hier entwendeten sie eine Vielzahl von Apple iPads. Allein der Vermögensschaden liegt im sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02841 / 1710 zu melden. Die Polizei schreibt: „Bei der Menge der Beute muss doch jemand etwas gesehen haben!“

