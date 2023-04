Rekordversuch: Neukirchen-Vluyn gibt Stadtradlern Gutschein

In Neukirchen-Vluyn warebn kürzlich der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Niederrhein, Guido Lohmann, die städtische Mobilitätsmanagerin Anna Böhmer und Bürgermeister Ralf Köpke fürs Stadtradeln.

Neukirchen-Vluyn/Kreis Wesel. Neukirchen-Vluyn hat das Ziel gesetzt, 1000 Teilnehmer fürs Stadtradeln zu melden. So viele sind es noch nicht. Den Teilnehmern winken Gewinne.

Nur noch wenige Tage, dann beginnt das Stadtradeln im Kreis Wesel. Neukirchen-Vluyn ist dabei und hat sich das Ziel gesetzt, 1000 aktive Radlerinnen und Radler zum Mitmachen zu motivieren. Da geht noch was, denn: Aktuell sind knapp 620 Personen registriert.

Das Stadtradeln findet vom 1. bis zum 21. Mai statt. Kostenlos anmelden kann sich Jede und Jeder, der in Neukirchen-Vluyn wohnt, arbeitet, zur Schule geht oder in einem Verein tätig ist. Jeder Kilometer, der mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann online ins Kilometer-Buch eingetragen oder direkt über die Stadtradel-App getrackt werden. Radelnde ohne Internetzugang können der lokalen Stadtradel-Koordination wöchentlich die Radkilometer per Kilometer-Erfassungsbogen melden.

Unter allen Teilnehmenden aus Neukirchen-Vluyn verlost die Stadt zudem wieder Gutscheine in Höhe von 10 Euro für den lokalen Einzelhandel.

Zu besonderen Touren unter fachkundiger Leitung von Natur- und Landschaftsguide Wilhelm Spickers lädt die Stadt Neukirchen-Vluyn am 1., 10. und 20. Mai ein.

Alle Informationen dazu finden Interessierte unter www.nv-entdecken.de/ im Bereich Veranstaltungen. Anmeldungen als Stadtradler sind möglich auf www.stadtradeln.de/registrieren.

