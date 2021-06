Neukirchen-Vluyn sucht immer noch eine Wiese für Hunde

Neukirchen-Vluyn. Im vergangenen Jahr hat die Politik keine Entscheidung getroffen. Nun ist wieder die Frage: Wo dürfen die Hunde in Neukirchen-Vluyn frei laufen?

Der Ansatz, eine Freilauffläche für Hunde anzulegen, gestaltet sich offenbar schwierig. Nachdem sich die Politik im Herbst des vergangenen Jahres nicht zu einer Entscheidung durchringen konnte, kommt das Thema nun erneut auf den Tisch. Dabei möchte die Stadt an der bisher dafür vorgesehenen Fläche am Klingerhuf festhalten, wie aus einer Vorlage für den Ausschuss für Bauen, Grünflächen und Umwelt hervorgeht. Der Fachausschuss tagt am Mittwoch, 2. Juni, um 17 Uhr in der Kulturhalle.

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hatte den vorgeschlagenen Standort für die Hundewiese seinerzeit begrüßt, von CDU und FDP wurden Bedenken geäußert. Aber auch die Grünen hatten sich nicht gegen die Prüfung weiterer Möglichkeiten gesperrt. Das ist nun offenkundig geschehen. Zwar hatte die Verwaltung keine Flächen aufzeigen können. Aber die politischen Vertreterinnen und Vertreter sind aktiv geworden. Allerdings kommen die Vorschläge nach Stadtangaben aus unterschiedlichen Gründen nicht in Frage.

Aufgeführt werden Bereiche rund um die Halde (landwirtschaftliche Flächen im Außenbereich), der Bereich nördlich des Schulzentrums (Flächen für den Gemeinbedarf) oder die Flächen in den öffentlichen Grünzügen in Vluyn und Neukirchen, die aufgrund der für das ‚Pantoffelgrün‘ gewünschten Nähe zur Wohnbebauung entfallen, wie es heißt. Ebenfalls entfällt demnach die Wiesenfläche am Bendschenweg, eine Kompensationsfläche im Außenbereich.

Letztlich hat die Stadtverwaltung doch noch eine Fläche ausgemacht, die sich zwischen der Geldernschen Straße und der Weserstraße befindet. Das etwa 4000 Quadratmeter große Areal befindet sich im Eigentum der Stadt. Problematisch: Diese Fläche würde dann nicht für Gewerbeansiedlungen zur Verfügung stehen. „Hier wäre folglich eine veränderte Güterabwägung vorzunehmen“, schreibt die Stadt in der Vorlage. (sovo)

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland