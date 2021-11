Neukirchen-Vluyn sucht einen Namen für die neue Sporthalle

Innenansicht in der neu eröffneten Zweifachsporthalle Jahnstraße in Neukirchen-Vluyn.

Neukirchen-Vluyn. Die Turnhalle ist gerade eröffnet worden. Jetzt wird noch ein Name gesucht. Es gibt eine Vorgabe. Die aber angeblich nicht gehalten werden kann.

Die neue Zweifach-Turnhalle an der Jahnstraße ist kürzlich eingeweiht worden. Noch muss das Kind aber einen Namen haben. In der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Bildung, Kultur und Sport am 22. September wurde mitgeteilt, dass der Name für die neue Sporthalle noch zu beschließen ist.

Bisher haben laut Stadtangaben die Sporthallen den Namen der Schule erhalten, der sie angegliedert sind. Mithin sei darum gebeten worden, Namensvorschläge einzureichen. Am Mittwoch, 24. November, kommt das politische Gremium wieder zusammen, dann soll auch entschieden werden, wie die Halle künftig heißen soll.

Es gibt zwei Namensvorschläge

Bisher liegen nur zwei Vorschläge vor, wie der Vorlage für den Fachausschuss zu entnehmen ist. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat vorgeschlagen, die Halle „Tersteegenhalle“ zu nennen. Vom fraktionslosen Ratsmitglied André Landskron wurde vorgeschlagen, die Halle „Peter Engel Sporthalle“ zu nennen. Er begründet den Vorschlag damit, dass Peter Engel 1954 in Neukirchen-Vluyn geboren ist und in seiner sportlichen Laufbahn 1978 deutscher Tischtennismeister im Doppel und 1984 deutscher Tischtennismeister im Einzel wurde. Auch international war er erfolgreich.

Gemäß Ratsbeschluss vom 11. Juli 2018 ist die Verwaltung aufgefordert, bei der zukünftigen Benennung von öffentlichen Gebäuden bevorzugt weibliche Namen vorzuschlagen. Eine Nachfrage beim Archiv der Stadt hat ergeben, dass hier keine Sportlerin bekannt ist, die einen gesellschaftlichen Beitrag für das Gemeinwesen vorweist, heißt es. Erstaunlich genug. (sovo)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland