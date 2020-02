Neukirchen-Vluyn: Sturm „Victoria“ beschädigt Tennisanlage

Das Sturmtief „Victoria“, das am 16. Februar über Deutschland hinwegfegte, hat auf der Tennisanlage des SV Neukirchen im Klingerhuf an der Wilhelm-Reuter-Allee in Neukirchen-Vluyn erhebliche Schäden hinterlassen. Mehrere umgestürzte Tannen haben die bis zu vier Meter hohen Zäune rund um die Tennisplätze stark beschädigt, ein Metallgerätehaus wurde gar über den gesamten Platz geschleudert und vollkommen zerstört.

„Dieses Jahr wird die Frühjahrs-Instandsetzung umfangreicher ausfallen“, schreibt der Vorstand der Tennisabteilung auf seiner Internetseite. Die umgestürzten Bäume müssten entfernt und weitere vorsorglich gefällt werden, sagt Vorstandsmitglied Hans-Wilhelm Tenbücken im Gespräch mit der NRZ. „Einer ist schon total schief.“

Es ist nicht bei den Sturmschäden geblieben

In der Zwischenzeit seien einige beschädigte Bäume bereits von selbst umgekippt, so Tenbücken weiter, der die Kosten für die Instandsetzung auf bis zu 12.000 Euro schätzt. Mit der Versicherung befinde man sich bereits im Gespräch. Und auch die Stadt habe die Tennisanlage bereits besucht und Hilfe angeboten.

Der Verein habe zum ersten Mal mit Schäden dieser Größenordnung zu tun, so das Vorstandsmitglied. Im Sommer vergangenen Jahres sei zwar ein ähnlicher Sturm über den Verein hinweggezogen, habe aber nicht solche Schäden hinterlassen. Der Saisonstart des SV Neukirchen ist laut Hans-Wilhelm Tenbücken nicht gefährdet. Die Tennisabteilung verfügt derzeit über acht Plätze, zwei Rasenplätze werden nicht genutzt.