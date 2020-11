Neukirchen-Vluyn. Architekturstudenten aus Stuttgart setzen sich in ihren Bachelorarbeiten mit der Hochstraße und ihrer Umgebung in Neukirchen auseinander.

In der Frage, wie sich das Dorf Neukirchen in Neukirchen-Vluyn in den kommenden Jahren weiter entwickeln kann, setzt die Stadt auch auf Hilfe aus Süddeutschland. Architekturstudenten der Universität Stuttgart setzen sich im Rahmen ihrer Bachelorarbeiten kreativ mit der Hochstraße und ihrer Umgebung auseinander. Im Mittelpunkt steht dabei das Grundstück an der Hochstraße 2, auf dem bis zu seinem Abriss das so genannte Berns-Haus gestanden hat .

Die Studentinnen und Studenten entwickeln Ideen, die sich mit dem Grundsatz der nachhaltigen Architektur verbinden lassen, um Umweltbelastungen gering zu halten, etwa durch Einsatz möglichst klimaneutraler Materialien, eine Konzentration auf Energieeffizienz unter Berücksichtigung des gesamten Ökosystems. Erste Ergebnisse erwarte man bereits Ende Januar, sagte Wirtschaftsförderin Ulrike Reichelt, als sie jetzt im Stadtentwicklungsausschuss den neuen Sachstand zum Entwicklungskonzept Neukirchen vorstellte.

Die Stadt möchte im Dorf Neukirchen ein inklusives Gästehaus entwickeln

Die angehenden Architektinnen und Architekten sollen sich unter anderem mit der Frage beschäftigen, ob und wie ein inklusives Gästehaus umgesetzt werden könnte. Ein „barrierefreies Hotel, das auch inklusiv geführt werden könnte“, schwebt Reichelt unter anderem vor. „So etwas gibt es in Neukirchen-Vluyn noch nicht.“

Die Wirtschaftsförderung befindet sich außerdem in Gesprächen über die Anmietung von vier Leerständen, die man durch eine Landesförderung mit einer um 80 Prozent reduzierten Kaltmiete weitervermieten könnte. Die Laufzeit beträgt laut Ulrike Reichelt zwei Jahre. So könne man Neugründern einen einfacheren Start ermöglichen.

Die Stadt wartet unterdessen noch auf einen positiven Bescheid auf ihren Förderantrag für die weiteren Entwicklungsschritte des integrierten Handlungskonzeptes , die für das kommende Jahr angedacht sind. Zum Beispiel steht die Umgestaltung des Denkmalplatzes an. Der Antrag sei gestellt, sagte der Technische Beigeordnete, Ulrich Geilmann. Im Januar ist eine Videokonferenz mit dem beauftragten Planungsbüro angesetzt, zu dem auch die Politik eingeladen ist.

Neben dem integrierten Handlungskonzept strebt die Stadt in Neukirchen den Ansatz eines „Gesundheitsdorfes“ an . Mit dem Schwerpunkt auf medizinische und gesundheitsorientierte Dienstleistung, mit Arztpraxen, Apotheken und medizinnahem Einzelhandel sowie Sport wollen Stadt und Politik dem demografiebedingten Strukturwandel in Neukirchen Einhalt gebieten.