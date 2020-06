Schülerinnen des Julius-Stursberg-Gymnasiums zeigen am Freitag 19. Juni 2020 Neukirchen-Vluyn an einem Bauzaun ihre Street Art Kunst.

Kunst an Schule

Kunst an Schule Neukirchen-Vluyn: Street Art Gallery vor den Ferien fertig

Neukirchen-Vluyn. Beflügelt vom Erfolg. Trotz erschwerter Bedingungen kann die Street Art Gallery des Julius-Stursberg-Gymnasium noch vor den Ferien ausstellen.

Kunst als Ventil für den Stress des Schulalltags. Am Julius-Stursberg-Gymnasium haben 14 Schülerinnen sowie ein Schüler der 8. und 9. Klasse ihre Energie in ein Street Art Projekt gesteckt. Trotz der gezwungenen Unterbrechung haben sie es geschafft, ihre Projekte und die Open-Galerie noch vor den Ferien fertigzustellen. Zu bewundern sind die Werke schon von Weitem, denn die Bauzäune vor dem Gebäude wurden als Ausstellungsort und Schutzschirm genutzt.

Begonnen hat das Projekt am Anfang des Schuljahres. Projektleiterinnen Kornelia Janssen und Aylin Okyar-Köpke sind im Doppelpack mit Flyern durch die Klassen gezogen, um die Kinder zu begeistern. „Mit dem Thema Street-Art und unseren Graffiti haben wir am Anfang vor allem Rückmeldungen von Jungs bekommen und gedacht, die Mädchen bleiben weg. Am Ende ist nur ein Junge geblieben“, erzählt Aylin Okyar-Köpke. „Die Mädchen haben sich da wohl mehr getraut“, ergänzt Kornelia Janssen lachend.

Aus alt mach neu

Ziel des Projektes war es, den Kindern eine Möglichkeit zur offenen Gestaltung zu bieten. „Uns ist aufgefallen, dass es hier am Gymnasium neu für die Schülerinnen und Schüler war, ziellos zu arbeiten“, sagt Aylin Okyar-Köpke. In kreativen Prozessen wurde erstmal auf Blättern im Klassenraum skizziert und probiert. Anschließend wählten die Schülerinnen und Schüler ihre Materialien und Gestaltungsmethoden aus. Finanzielle Unterstützung gab es vom Förderverein und dem Lions Club für Farben und andere Materialien. Entstanden sind die Werke aus vermeintlich Nutzlosem, zum Beispiel alten Holzplatten und Stühlen oder Planen. Mit Straßenmalkreide, Schablonen für Tags, Graffitis und Acrylfarbe wurde ihnen neues Leben eingehaucht. Mehr Artikel aus Neukirchen-Vluyn und Region finden Sie hier

Herzstück des Projekts sind zwei riesige bunte Flügel im Inneren des Schulgebäudes. Inspiriert wurde das Team „Creative Crew“ von einer Sehenswürdigkeit aus Los Angeles: den berühmten Angel Wings von Colette Miller. Jetzt soll das Kunstwerk zu hübschen Selfies einladen. Schulleiterin Susanne Marten-Cleef sagt mit einem Augenzwinkern: „Das ist der einzige Ort, an dem das Handyzücken ausdrücklich erwünscht ist.“ Ansonsten gilt in der Schule ein Handyverbot.

Die Schülerinnen Inga und Hannah zeigen wie es geht: Posing vor den Engelsflügeln. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

Street Art auch im nächsten Jahr

Der 15-jährigen Inga gefällt sowohl das Projekt als auch das Ergebnis. „Wir haben hier alle gemeinsam die Farben ausgewählt und an den Flügeln gemalt.“ Ihre Klassenkameradin Hannah ergänzt: „Im Kunstunterricht gibt es immer Vorgaben, hier konnten wir alles selbst entscheiden.“ Es sei zwar manchmal anstrengend gewesen, nach vielen Prüfungen noch die AG zu besuchen, aber trotzdem hätte es meistens Spaß gemacht. Die Projektleiterinnen schwärmen von der Kreativität der Kinder. Die 13-jährige Dilsah ist auch in ihrem Alltag künstlerisch aktiv, aber die meisten Schülerinnen und Schüler sind spontan zur AG gekommen.

Gute Nachrichten gibt es für das nächste Jahr. Das Landesprogramm Kultur und Schule hat eine erneute Auflage des Projekts bewilligt.