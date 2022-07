Neukirchen-Vluyn: Straßensanierung geht erst 2023 weiter

Neukirchen-Vluyn. Eine grundlegende Sanierung der Blumen- und Nelkenstraße war für 2022 geplant. Nun soll es erst 2023 weitergehen. Das ist geplant.

Die Stadt Neukirchen-Vluyn plant für das Jahr 2023 eine grundlegende Sanierung der Blumen- und Nelkenstraße. Um die geplante Pflasterdecke der neu angelegten Straßen- und Wegeflächen bei späteren Sanierungsmaßnahmen nicht wieder aufnehmen zu müssen, wollte die Enni Energie & Umwelt Niederrhein eigentlich vorab bereits in diesem Jahr ihre dortigen Versorgungsleitungen sanieren. Das geht aus einer Mitteilung an die Redaktion hervor.

Weiter geht es erst im neuen Jahr

Nach dem ersten Bauabschnitt in Höhe der Ernst-Moritz-Arndt- und Blumenstraße musste Enni die Arbeiten aber nun stoppen, heißt es in der Mitteilung weiter. „Die technischen Bedingungen und Gegebenheiten vor Ort haben gezeigt, dass wir die Sanierungsmaßnahme noch einmal komplett neu planen müssen“, so der Bauleiter Amir Duric. Deshalb könne hier erst im neuen Jahr weitergebaut werden.

Damit das bereits sanierte, rund 100 Meter lange Teilstück bis zur späteren Sanierung der Straßenoberfläche durch die Stadt weiter nutzbar bleibt, hat Enni bereits eine provisorische Asphaltüberdeckung hergestellt. Im neuen Jahr wird die Stadt Neukirchen-Vluyn dann nach den Arbeiten des Versorgungsunternehmens eine komplette Neugestaltung des Bereichs vornehmen.

Spielstraße ist geplant

Dabei ist aufgrund der geringen Straßenbreite eine verkehrsberuhigte, gepflasterte Spielstraße geplant, die mit neuen Straßenbäumen, Parkbuchten und Oberflächen ausgestaltet werden soll. Sobald diese Planungen stehen, wird die Stadt Neukirchen-Vluyn in einer Bürgerversammlung dazu informieren.

Fragen zu den Sanierungsarbeiten an den Versorgungsleitungen beantwortet Enni über das Baustellentelefon unter 02841/104-600. Ansprechpartner für die weiteren Sanierungsarbeiten der Verkehrsflächen ist laut der Mitteilung die Stadt Neukirchen-Vluyn.

