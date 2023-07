Neukirchen-Vluyn: Straße monatelang gesperrt – der Grund

Anwohner in Neukirchen-Vluyn werden sich durch eine Straßensperrung bald auf eine Umleitung einstellen müssen.

Neukirchen-Vluyn. Durch eine notwendige Maßnahme für den Umweltschutz wird eine Straße bis Oktober voll gesperrt. Wo Anwohner in Neukirchen-Vluyn betroffen sind.

Ab Montag, 17. Juli, muss ein Teilstück der Hartfeldstraße in Neukirchen-Vluyn voll gesperrt werden. Hier finden bis Ende Oktober 2023 Kanalarbeiten statt. Wie die Stadt mitteilt, ist das Teilstück ab Kreisel Inneboltstraße/Bendschenweg in Richtung Vluyn bis Haus-Nr. 61 von der Sperrung betroffen. Umleitungen sind weiträumig ausgeschildert.

Hintergrund der Vollsperrung sei eine „notwendige Verbesserung der Gewässerqualität im Inneboltsgraben“, schreibt die Stadt Neukirchen-Vluyn. Durch das erhöhte Verkehrsaufkommen in der Hartfeldstraße und im Bendschenweg falle in zwei Einleitungsstellen belastetes Regenwasser für den Graben an. „Gemäß den Vorgaben des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz und Auflagen der Bezirksregierung müssen deswegen zwei Regenwasserbehandlungsanlagen installiert werden“, heißt es. Einen entsprechenden Ausbaubeschluss hatte der zuständige Fachausschuss Ende 2022 gefasst.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland