Neukirchen-Vluyn: Störung – Freizeitbad Mittwoch geschlossen

Neukirchen-Vluyn. Wegen einer technischen Störung muss das beliebte Freizeitbad Neukirchen-Vluyn heute geschlossen bleiben. Betreiber Enni sagt, wie es weitergeht.

Betreiber Enni Sport & Bäder berichtet von einem „Schreck in den Morgenstunden“ in Neukirchen-Vluyn. Wegen einer technischen Störung in der Wasseraufbereitung bleibt das Hallenbad im Freizeitbad Neukirchen-Vluyn am heutigen Mittwoch geschlossen. Die Sauna bleibt aber durchweg geöffnet. Hier können Saunafans auch am Mittwoch zwischen 6.30 Uhr und 20.30 Uhr, dann zu vergünstigten Eintrittspreisen, schwitzen.

Die Techniker sind bereits vor Ort und hoffen die Störung im Schwimmbad bis Donnerstag beheben zu können. Dann soll das Hallenbad wieder wie gewohnt ab 6 Uhr für Frühschwimmer öffnen und bis 20.30 Uhr geöffnet bleiben. Aktuelle Informationen gibt es unter www.freizeitbad-neukirchen-vluyn.de

