Neukirchen-Vluyn: Startschuss für den Glasfaserausbau

Neukirchen-Vluyn. Rund 930 Haushalte haben in Vluyn-Mitte die Chance auf eine modernere Infrastruktur. Wie sich Interessierte einen Anschluss sichern können.

Rund 930 Haushalte in Vluyn-Mitte haben die Chance, schon in Kürze Glasfaser-Anschlüsse bis ins Haus (FTTH) zu bekommen. Die Telekom wird das Netz ausbauen und Anschlüsse mit bis zu ein Gigabit pro Sekunde anbieten. Damit der Ausbau nicht am Haus oder der Wohnung vorbeizieht, müssen die Anwohner allerdings rechtzeitig tätig werden.

Bürgermeister Ralf Köpke freut sich über den Beginn des Breitbandausbaus in Vluyn. „Die Pandemie hat uns gezeigt, wie unverzichtbar das Internet in Beruf, Schule und Freizeit ist. Wenn viele Dinge parallel laufen, muss die Infrastruktur stimmen. Der eigenwirtschaftliche Ausbau der Telekom ist eine Chance für unsere Bürgerinnen und Bürgern in Vluyn-Mitte, sich kostenlos eine moderne Infrastruktur zu sichern.“

Glasfaser-Anschluss ist kostenlos

Telekom-Regionalmanager Joachim Schad: „Beim FTTH-Ausbau endet das Glasfaser-Kabel nicht mehr im Verteilerkasten am Straßenrand, sondern muss bis ins Gebäude gezogen werden. Dafür brauchen wir die Genehmigung der Eigentümerinnen und Eigentümer. Den Anstoß können Mieterinnen und Mieter gleichermaßen geben, wenn sie sich melden.“

Wer sich jetzt melde, bekomme den Glasfaser-Anschluss kostenlos von der Telekom. Die Immobilie kann auch später angeschlossen werden, dieser Anschluss muss aber selbst bezahlt werden. Außerdem können Genehmigungen für Tiefbauarbeiten den Anschluss verzögern.

Das Unternehmen plant, den Ausbau bis zum 1. Quartal 2023 abzuschließen. Eigentümer können sich die Glasfaser-Anbindung unter www.telekom.de/glasfaser-neukirchen-vluyn oder telefonisch unter 0800 22 66 100 sichern. Wer zur Miete wohnt, kann auch buchen. Die Telekom wird mit den Vermieter klären, wie die Glasfaser ins Haus kommt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland