Neukirchen-Vluyn: Stadtverwaltung informiert über Kiespläne

Am 11. März informiert die Stadtverwaltung über die geplanten Auskiesungen in Neukirchen-Vluyn.

Neukirchen-Vluyn. Die Stadtverwaltung erläutert am 11. März den Regionalplan in der Kulturhalle in Neukirchen-Vluyn. Die Veranstaltung wird auch online gestreamt.

Die Stadtverwaltung lädt alle Interessierten ein, sich über die Planungen zum Kiesabbau in Neukirchen-Vluyn, die der aktuelle Regionalplan vorsieht, zu informieren. Das geht aus einer Mitteilung der Stadt Neukirchen-Vluyn hervor.

In einer hybriden Veranstaltung in der Kulturhalle, Von-der-Leyen-Platz 1, am Freitag, 11. März, 17.30 bis 19 Uhr, werden Bürgermeister Ralf Köpke, Ulrich Geilmann, Technischer Dezernent, und Planungsamtsleiterin Ana Cristobal den Regionalplan Ruhr des Regionalverbands Ruhr (RVR) erläutern. Die Veranstaltung wird laut Mitteilung auch als Stream im Internet gezeigt. Vor Ort in der Kulturhalle können Zuhörerinnen und Zuhörer unter 2G+-Regeln teilnehmen.

Eine Anmeldung ist erforderlich

Eine Anmeldung per E-Mail an pressestelle@neukirchen-vluyn.de oder per Telefon 02845 / 391 166 ist erforderlich. Der Live-Stream ist über den YouTube-Kanal der Stadt auf www.youtube.com/c/NeukirchenVluyn zu verfolgen. Wer dort Fragen stellen möchte, kann dies über den Chat tun (dazu ist ein Google-Konto notwendig).

Auch vor Ort in der Kulturhalle besteht natürlich die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Im Anschluss an die Erläuterungen der Verwaltung beraten in einer eigenen Veranstaltung die Heimat- und Verkehrsvereine Vluyn und Neukirchen sowie die Bürgerinitiative Mitgestalten-NV und das Aktionsbündnis #Daspinkekreuz vor Ort in der Kulturhalle, wie ein individueller Widerspruch gegen den Regionalplan verfasst werden kann.

