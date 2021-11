Neukirchen-Vluyn: Sonntag Talkrunde zum geplanten Kies-Abbau

In Neukirchen-Vluyn sind Alexandra und Dr. Roland Nolte von den Plänen zum Kies-Abbau betroffen. Am kommenden Sonntag bitten sie zum Kies-Talk.

Neukirchen-Vluyn. Eine Mahnwache gegen die Pläne zum Kies-Abbau in Neukirchen-Vluyn hat es auch am vergangenen Sonntag wieder in Neukirchen-Vluyn gegeben. Seit drei Wochen machen Alexandra und Dr. Roland Nolte auf ihrem Gehöft an der Boschheidestraße so auf die Planungen des Kommunalverbandes Ruhrgebiet (RVR) zum Kiesabbau am linken Niederrhein aufmerksam.

400 Hektar neue Flächen für Kiesabbau könnten nach dem RVR-Entwurf im Kreis Wesel entstehen, allein 180 Hektar liegen in Neukirchen-Vluyn. Betroffen ist fast das gesamte Gebiet zwischen der Halde Norddeutschland und dem Schulzentrum an der Tersteegenstraße.

Am kommenden Sonntag, 28. November laden die Noltes um 14 Uhr in den Viva Event- und Freizeitpark, Wilhelm-Reuter-Allee 1, zu einem Kies-Talk ein. Alexandra Nolte: „Ansprechen wollen wir alle Bürgerinnen und Bürger, die dieses Thema direkt oder indirekt betrifft.“

