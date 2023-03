Der neue Vorstand des Awo-Ortsvereins Neukirchen-Vluyn nahm seine Arbeit gleich auf, und bewegte die Anwesenden zueinem gemeinsamen Foto, das auf die jährliche Aktions-Woche gegen den Rassismus aufmerksam macht, die in diesem Jahr am 20. März beginnt.

Verbände Neukirchen-Vluyn: So viele Mitglieder hat der Awo-Ortsverein

Neukirchen-Vluyn. Marion Fritsch und Karin Fetzner verstärken das Neukirchen-Vluyner Leitungsteam der Arbeiterwohlfahrt. Die Wahlen im Überblick.

Beim Ostverein Neukirchen-Vluyn der Arbeiterwohlfahrt (Awo) standen im Marie-Juchacz-Haus jetzt Wahlen auf dem Programm. Neu im Vorstand sind laut einer Mitteilung zwei in Neukirchen-Vluyn nicht unbekannte Frauen, die seit vielen Jahren kommunalpolitisch aktiv sind und die ein langjähriges hauptberufliches Awo-Engagement aufweisen können.

Marion Fritsch wird künftig als stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende und Karin Fetzer als Beisitzerin den Awo-Vorstand verstärken. Beide hatten auch sofort Ideen für neue Angebote mitgebracht, die der künftige Vorstand beraten und gegebenenfalls beschließen wird.

Unverzichtbares Wirken im Awo-Leben

Wiedergewählt wurden von den fast 50 Teilnehmenden Simon Aarse (stv. Vorsitzender), Willi Kenzer (Kassierer) sowie Erika Ingenbleek, Günter Patzke, Werner Pescher und Gabi Wempe als Beisitzerinnen und Beisitzer. Aber es hieß auch Abschied nehmen: Nach fast 40 Jahren verlassen die langjährige stellvertretende Vorsitzende Karin Böhm und nach 16 Jahren Beisitzerinnen-Zeit Sonja Gottke die aktive Bühne. In einer kurzen aber laut Mitteilung respektvollen und persönlich gehaltenen Laudatio über deren unverzichtbares Wirken im Awo-Leben würdigte der Vorsitzende Jochen Gottke die Leistungen und bedankte sich bei beiden. Karin Böhm, die an der Sitzung aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen konnte, bekam Präsent und Blumen direkt nach der Sitzung nach Hause gebracht.

Lesen Sie auch:Der Friseursalon der Awo

In den letzten 14 Monaten konnte die Arbeiterwohlfahrt wieder ihr volles Wochen- und Fahrtenprogramm anbieten. Bis zu 40 Veranstaltungen im Monat und 35 Neumitglieder sind Ergebnis dieser Arbeit. Der Ortsverein verzeichnet entgegen dem Bundes- und Landestrend seit sechs Jahren steigende Mitgliederzahlen und ist mit 307 Mitgliedern der mit Abstand mitgliederstärkste Ortsverein im Kreisgebiet ist. „Dies“, so der Vorsitzende Gottke in seinem Bericht, „war alles aber nur möglich, weil der neunköpfige Vorstand und die 20 weiteren ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer solidarisch zusammengearbeitet und die Stadt, die Sparkasse sowie der Awo-Kreisverband uns mit jährlichen Zuwendungen finanziell unterstützt haben“.

Auch Corona spielte auf der Versammlung ein Rolle. In der vierjährigen Amtszeit seit 2019 hat der Ortsverein mit Ausnahme der vom Ordnungsamt verfügten halbjährigen Schließung auch während der Pandemiezeit Angebote an Seniorinnen und Senioren und Mitglieder bereitgehalten, auch wenn teilweise nur zwölf Besucherinnen und Besucher erlaubt waren. Parallel wurden über sechs „Konzerte auf Rädern“ auf dem benachbarten Wohnanlagen-Parkplatz oder mit Brief- und Präsent-Aktionen Kontakt zu den Mitgliedern gehalten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland