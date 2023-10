Neukirchen-Vluyn: So viel Geld gibt es für die Ehrenamtler

Neukirchen-Vluyn. Die Sparkasse am Niederrhein unterstützt Ehrenamtler mit Spenden. Wie viele Vereine Geld bekommen und wer dieses Mal besonders bedacht wurde.

Ein starkes Zeichen für das Ehrenamt setzte jetzt die Sparkasse am Niederrhein. Zum Ehrenamtsforum der Sparkasse trafen sich am Dienstagabend rund 200 Ehrenamtliche aus Neukirchen-Vluyner Vereinen, Organisationen und Verbänden in der Geschäftsstelle auf der Poststraße.

„Mit unserem Ehrenamtsforum wollen wir Ehrenamtliche zusammenbringen und finanziell unterstützen“, sagte der Vorstand der Sparkasse am Niederrhein, Bernd Zibell. „Die Vielfalt des ehrenamtlichen Engagements ist groß.“

So gebe es allein im Geschäftsgebiet der Sparkasse von Moers bis Xanten rund 900 Vereine, Verbände und Institutionen, die jährlich rund 1,2 Millionen Euro Spenden und Stiftungsmittel von der Sparkasse erhielten. Eine Spendenmöglichkeit seien GiroCents: „Einmal monatlich können Sparkassenkunden die Summe, die rechts vom Komma steht, abbuchen lassen. Das ist ein Centbetrag“, erklärte Claudia van Dyck, Verwaltungsratsvorsitzende der Sparkasse am Niederrhein.

Diesmal konnten sich 115 Neukirchen-Vluyner Vereine, Verbände und Organisationen über Spenden freuen. Zwischen 250 Euro, die beim Ehrenamtsforum unter vier Institutionen verlost wurden, und 5000 Euro erhielten die Einrichtungen als Einzelspende. „Insgesamt fördern wir das Ehrenamt in Neukirchen-Vluyn mit 190.221,26 Euro“, sagte Zibell.

Einblicke in die Arbeit

Aus erster Hand berichteten die glücklichen Spendenempfänger wie sie sich oft nebst Hauptberuf und kostenfrei engagieren. Einblicke in die Arbeit ihrer vor einem Jahr gegründeten „Pflegestelle Igel“ gaben Daniela Brix und Monika Hill: „Unsere Pflegestelle ist am Nordring 27 beheimatet. Einst Bastelzimmer und Garage, leben dort heute Igel in Not.“ Igel seien vom Aussterben bedroht. „Gründe liegen im Schwinden von Insekten und Lebensräumen. Weil Igel schlecht sehen, verletzten sie sich an Mährobotern und Zäunen.“ Die Ehrenamtlichen ziehen viele Igel-Waisenbabys per Hand auf. „Igel, die man bei Tageslicht sieht, haben meist ein Problem.“ Dieses Jahr versorgten sie 240 Igel. 28 Igel leben momentan in der Pflegestelle. „Die Spende hilft uns bei der Kostendeckung, etwa beim Futterkauf und Waschen von Stoff, damit die Tiere es warm haben.“

Zu den Spendenempfängern gehörte auch der Heimat- und Verkehrsverein Neukirchen. „Die Spende fließt in unsere Brauchtumspflege, etwa in Durchführungen von Traditionsfeiern wie unserem diesjährigen Erntedank und Weihnachtsmarkt, in geschichtliche Führungen und Vorträge“, erklärten Thomas Stralka und Christian Mölders vom 560 Mitglieder starken Heimat- und Verkehrsverein.

Mit „Radeln ohne Alter“ erhielt ein weiteres Projekt Unterstützung. „Seit vier Jahren können auf unseren Rikschas Menschen mit Behinderungen und Senioren Platz nehmen. Unsere 70 Ehrenamtlichen fahren sie durchs Stadtgebiet“, erklärte Wilhelm Ehrmann von „Radeln ohne Alter“. „Ehrenamt ist in Neukirchen-Vluyn nicht nur der Kitt, sondern das Fundament der Stadtgesellschaft“, unterstrich Bürgermeister Ralf Köpke.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland