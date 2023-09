Neukirchen-Vluyn: Spende für Igel-Retter – das kam zusammen

Sechs Vereine aus Neukirchen-Vluyn, Xanten, Alpen, Rheinberg und Moers erhielten aus dem Spendenprogramm GiroCents insgesamt 7459,47 Euro. Giovanni Malaponti (ganz rechts) reichte das von Kunden der Sparkasse gespendete Geld jetzt in Neukirchen-Vluyn an alle Spendenempfänger weiter.

Neukirchen-Vluyn. Der Neukirchen-Vluyner Verein profitiert von Spenden der Sparkasse am Niederrhein. Wie das Geld wirkt und wer noch Spenden bekommen hat.

Der Verein „Wilde Igel“ erhielt bei GiroCents, dem Spendenprogramm der Sparkasse am Niederrhein, jetzt 2856,98 Euro. „Dieser Betrag kam ausschließlich mit Restcents zusammen, die rund 2500 unserer Kunden Monat für Monat von ihrem Konto abbuchen lassen“, so der Vorstandsvorsitzende Giovanni Malaponti bei der Übergabe an der Wildigel-Station in Vluyn.

Auf der Internetseite der Sparkasse stimmen die Spender laut einer Mitteilung jeweils darüber ab, welches ehrenamtliche Projekt sie fördern wollen. Diesmal erhielten auch die Kindertagesstätte Dreikönig und der Kunstverein Peschkenhaus in Moers, die Grundschule St. Peter in Rheinberg, der Musik- und Literaturkreis Alpen sowie der Heimat- und Bürgerverein Marienbaum Einzelspenden zwischen 1539,63 und 273,02 Euro.

An der Wildigel-Station am Vluyner Nordring 27 berichteten Vereinsvertreter, wie sie das Geld einsetzen werden. Giovanni Malaponti: „In den bisher insgesamt 18 Staffeln des Spendenprogramms kamen in den vergangenen neun Jahren insgesamt rund 135.000 Euro zusammen.“

Monica Hill und Daniela Brix versorgen mit weiteren Ehrenamtlichen aktuell 30 unterernährte und verletzte Igel in ihrer Station. Sie benötigen die GiroCents für Nahrung, Medikamente und die anfallenden Tierarztkosten. „Die Igel sind bei uns vom Aussterben bedroht,“ so Monica Hill. In Schulen und Kindergärten informieren sie regelmäßig darüber, was man tun muss, wenn man einem Igel bei Tag begegnet. Daniela Brix: „Er braucht dann auf jeden Fall Hilfe, sonst stirbt er.“

Die Kita Dreikönig setzt ihre Spende für eine Matschanlage ein. An der Grundschule St. Peter fördern die GiroCents das Projekt „Schulobst für eine gesunde Ernährung“. Die Galerie Peschkenhaus lädt kleine Künstler ein, ihre Kreativität zu entfalten. Der Musik- und Literaturkreis investiert das Geld in die öffentliche Bücherei in Alpen. Und der Heimat- und Bürgerverein Marienbaum lädt alle über 70-jährigen Dorfbewohner zu einer Kaffeefahrt ein.

