Neukirchen-Vluyn: So fördert der DorfFunk die Gemeinschaft

Neukirchen-Vluyn. In Neukirchen-Vluyn gibt es seit kurzem die App NV Für 60Plus. Der Zuspruch wird stetig größer. Für wen sich die App eignet und was sie kann.

Wenn das keine Erfolgsgeschichte ist: Seit Ende April gibt es die App NV Für 60Plus – Der DorfFunk für Neukirchen-Vluyn. „Nach etwa zehn Wochen konnten wir den 250. Nutzer begrüßen“, freut sich Hubert Goletz, der als Koordinator für die App fungiert. Die App, die von der Stadtverwaltung befüllt und durch die Heinz Trox-Stiftung gefördert wird, richtet sich gezielt an Ältere und stellt Informationen für alle jenseits der 60 bereit, die aktiv sind oder es werden wollen.

Seit Mai tingelt Hubert Goletz durch die Stadt, stellt bei Veranstaltungen, in Senioreneinrichtungen, Vereinen und Gruppen die App vor. „Anfangs war die Resonanz etwas verhalten. Doch mittlerweile haben sich Nutzerinnen und Nutzer zusammengefunden, die gemeinsame Interessen teilen. Da gibt es Spieleabende oder Spaziergänge, außerdem einige Gruppen, die Aktivitäten anbieten“, schildert Goletz mit Freude, wie das Angebot bereits genutzt wird.

Neben dem ungezwungenen Plausch in der App ist die Vernetzung das Hauptziel des DorfFunks. Wer zum Beispiel in Neukirchen wohnt und ein Konzert in Vluyn besuchen möchte, aber nicht mobil ist, kann über die App eine Mitfahrgelegenheit suchen. Oder eben Gleichgesinnte finden, die gemeinsam die Freizeit gestalten möchten. Auch Angebote wie die Taschengeldbörse, Hilfen im Haushalt oder Veranstaltungen für Menschen mit Pflegebedarf werden regelmäßig aktualisiert.

Wer sich für NV Für 60Plus interessiert, aber noch Fragen hat, kann sich an Hubert Goletz wenden. Telefonisch ist er unter 02845/391-400 erreichbar oder per E-Mail an kontakt@nvfuer60plus.neukirchen-vluyn.de. Gruppen oder Einrichtungen, die ihre Angebote in der App posten möchten, können sich ebenfalls an den Koordinator wenden. Wer die Inhalte des DorfFunks vor der Anmeldung in der App erst einmal testen möchte, findet sie auch im Internet über einen klassischen Browser: www.nvfuer60plus.neukirchen-vluyn.de.

