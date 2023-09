Neukirchen-Vluyn: Simon Flümann eröffnet erste eigene Praxis

Neukirchen-Vluyn. Dr. Simon Flümann übernimmt die einzige Kinderarztpraxis in Vluyn und sichert damit die kinderärztliche Versorgung im Ortsteil. Was geplant ist.

Dr. Simon Flümann ist seit 13 Jahren Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin. Gemeinsam mit seiner Frau – ebenfalls Kinderärztin – übernimmt er zum 1. Oktober die Arztpraxis von Dr. Cornelia Scheidt im Ortsteil Vluyn. Sie gibt nach 18 Jahren ihre Praxis ab und geht in den wohlverdienten Ruhestand.

Der Praxis-Standort an der Niederrheinallee 315a hat Tradition. Dr. Scheidt übernahm die Praxis bereits von ihrer Vorgängerin, die dort zuvor 20 Jahre lang als Kinderärztin praktiziert hatte. Nun bleibt der Standort weiterhin erhalten, das sei den Eheleuten Flümann auch wichtig, denn: Es ist die einzige Kinderarztpraxis im gesamten Ortsteil Vluyn. Die nächste gibt es erst wieder in Neukirchen. „Es ist unglaublich schwierig, einen Nachfolger zu finden, besonders in ländlicheren Gebieten“, erklärt Dr. Flümann.

Ärzte finden gerade in ländlichen Regionen wie Neukirchen-Vluyn nur schwer einen Nachfolger

Die Städte seien für viele Ärzte, die sich mit einer eigenen Praxis selbstständig machen wollen, oftmals attraktiver. „Heutzutage ist den Menschen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen ihrer Arbeit und dem Privatleben wichtig“, betont Tamara Flümann. Oftmals wollen viele nicht auf das Land ziehen, weil das Angebot an Schulen und Kindertagesstätten in den Städten größer ist. „In ländlicheren Regionen gibt es oft auch nicht so vielfältige Freizeitangebote.“ Dadurch ist das Wohnen in der Stadt für viele attraktiver. Die Folge: Um nicht lange Fahrtwege zur Arbeit zu haben, bleibt man lieber auch beruflich in der Stadt. „Mit dem Hintergrund, dass in Zukunft einige Arztkollegen hier im Umkreis in den Ruhestand gehen werden, ist uns die Sicherstellung einer kinderärztlichen Versorgung besonders wichtig“, so der Mediziner.

Dr. Simon Flümann bringt einiges an Erfahrungen mit in seine neue Praxis in Neukirchen-Vluyn

Beide haben schon einiges an Erfahrung sammeln können. Medizin hat Simon Flümann in Düsseldorf studiert. „Während des Studiums habe ich mich dazu entschlossen, Kinder- und Jugendmediziner zu werden.“ 2010 hat er dann seine erste Anstellung in einem Krankenhaus in Mönchengladbach angetreten und dort 2015 seine Facharztausbildung für Kinder- und Jugendmedizin begonnen. „Dort habe ich auch meine Frau kennengelernt, die ebenfalls ihre Facharztausbildung gemacht hat“, erinnert sich der Mediziner. Für eine Weiterbildung im Bereich Kinder-Pneumologie (Kinderlungenheilkunde) und Allergologie, die sich mit Allergien beschäftigt, ist er dann an ein Krankenhaus in Wesel gewechselt. „Dort wurde ich 2019 Oberarzt und 2021 leitender Oberarzt.“

Nun eröffnet Flümann seine erste eigene Praxis. Ursprünglich geplant war jedoch, dass nur seine Frau die Praxis übernimmt. „Ich wollte mich schon immer mit einer eigenen Praxis niederlassen“, so Tamara Flümann. Sie ist seit 2017 angestellte Ärztin. Neben ihrer Facharztausbildung hat sie sich zudem in der Entwicklungs- und Sozialpediatrie weiterbilden lassen. Zuletzt hat sie in einer Kinderarztpraxis in Kamp-Lintfort gearbeitet. „Dr. Scheidt hat mich kontaktiert, da sie auf großer Suche nach einem Nachfolger war.“ Da sie allerdings 1,5 Arztsitze abzugeben hatte, haben sich die Eheleute dazu entschieden, die Praxis gemeinsam zu übernehmen. „Wir haben uns gefragt, warum machen wir es nicht zusammen. Der Zeitpunkt hat einfach gepasst.“

Die Kinderarzt-Praxis in Neukirchen-Vluyn soll im November neu eröffnet werden

Offizielle Übergabe der Praxis ist zum 1. Oktober. „Dann werden wir zunächst noch einige umfangreiche Modernisierungsarbeiten durchführen“, sagt Dr. Flümann. Geplant sind die Anschaffung neuer Geräte sowie das Aufrüsten der EDV-Ausstattung. „Zudem bekommen wir ein neues Lungenfunktionsgerät und als erweitertes Angebot auch ein Ultraschallgerät, dass es vorher noch nicht gegeben hat“, so Tamara Flümann. Insgesamt sollen die Umbauarbeiten vier Wochen dauern.

Das bisherige Team – inklusive Frau Dr. Jella von Groeling-Müller – wird von den neuen Inhabern übernommen. Genauso wie die Patienten, wenn die Eltern es denn wollen. „Uns ist wichtig, dass wir nicht nur eine hausärztliche Versorgung bieten. Wir wollen auch, dass sich zum einem die Eltern bei uns wohlfühlen, aber natürlich auch die Kinder“, betonen die Ärzte.

Für die Praxis in Neukirchen-Vluyn suchen die Eheleute Flümann noch neue Mitarbeiter

Zum 1. November will das Ehepaar die Praxis neu eröffnen. Aktuell werden noch Mitarbeiter gesucht, die das Team unterstützen. Gesucht werden medizinische Fachangestellte in Voll- oder Teilzeit. Auch medizinische Fachangestellte, die zuvor nicht in einer Kinderarztpraxis gearbeitet haben, können sich bewerben. Die Praxis wird zu gewöhnlichen Öffnungszeiten geöffnet haben, die der neue Inhaber in Kürze bekannt geben wird. Erste Informationen zur Praxis und dem neuen Ärzteteam gibt es unter www.kinderarzt-vluyn.de.

