Neukirchen-Vluyn setzt auf Luftfilter, Moers auf CO2-Ampeln

Kreis Wesel. Zum Schulstart am Montag sehen sich die Kommunen gerüstet und setzten die Regeln des Landes um. Kamp-Lintfort setzt ausschließlich aufs Lüften.

Wenn am Montag die Schule wieder startet, beginnt für Schüler und Lehrer eine neue Phase in der Pandemie. In Moers setzt man weiterhin auf das Prinzip Lüften. „Die Empfehlungen, die das Land hier gibt, kommen wir uns nicht überraschend“, sagt Stadtsprecher Klaus Janczyk, der damit auf die Lüftungsinitiative im Zuge des Klimo-Projektes verweist. Mittlerweile gebe es in jeder Schule in jedem Raum ein Fenster, das sich für Stoßlüftungen eignet. Die CO2-Ampeln diesen als pädagogische Unterstützung.

Derweil werden in Neukirchen-Vluyn sukzessive die Luftreiniger der Firma Trox aufgebaut. Wie die Erste Beigeordnete Margit Ciesielski sagt, wird das noch zwei Wochen in Anspruch nehmen. „Mit den Luftreinigern schaffen wir mehr Sicherheit für unsere 2.500 Schülerinnen und Schüler und ihre Lehrkräfte“, sagt Bürgermeister Harald Lenßen. „Natürlich sind die Geräte im Zusammenhang mit regelmäßigem Lüften und der Einhaltung der AHA-Regeln zu sehen.“

Dem Kamp-Lintforter Beigeordneten Christoph Müllmann sind zum Schulstart keine besonderen Probleme bekannt: „Die Regelung vom Land ist klar.“ Die Stadt setzt nicht auf zusätzliche Luftfiltersysteme oder CO2-Ampeln.