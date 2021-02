Neukirchen-Vluyn: Seniorin überrascht Einbrecher

Neukirchen-Vluyn. Ein Unbekannter wollte an der Gartmannstraße ein Fenster aufhebeln, als er von der Bewohnerin erwischt wurde.

Eine 87-jährige Neukirchen-Vluynerin hat am Dienstagabend einen Einbrecher überrascht, der in ihr Einfamilienhaus an der Gartmannstraße einsteigen wollte. Gegen 19 Uhr hörte die Seniorin fremde Geräusche und traf auf den Unbekannten, der versuchte, ein Fenster im Erdgeschoss aufzuhebeln. Der Mann flüchtete in unbekannte Richtung. Die Neukirchen-Vluynerin konnte erkennen, dass der Unbekannte mittellange, blonde Haare trug.

Die Polizei in Neukirchen-Vluyn sucht Zeugen und nimmt sachdienliche Hinweise unter 02845/30920 entgegen.