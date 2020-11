Neukirchen-Vluyn: Seniorenwunschbaum hat endlich einen Platz

Eigentlich hatte Melanie Kiesendahl, Initiatorin des Neukirchen-Vluyner Seniorenwunschbaumes, alles vorbereitet: Mit den Altenheimen war eine coronakonforme Durchführung der Weihnachtsaktion abgesprochen, eine Tanne war organisiert, die Wunschzettel waren gedruckt und lagen schon bereit. Es hätte in einer Woche also nur noch losgehen müssen, wäre da nicht der derzeitige Corona-Lockdown.

Weil die Kulturhalle von der Schließung ebenfalls betroffen ist, kann der Seniorenwunschbaum nicht wie geplant dort aufgestellt werden. Eine Alternative musste her. „Ich habe bei der Sparkasse und der Volksbank angefragt. Entweder haben sie schon den Kinderwunschbaum bei sich stehen oder sie wollten verständlicherweise keine höhere Frequentierung erzeugen als in dieser Zeit eigentlich nötig wäre“, erklärt Kiesendahl.

Und sie gibt zu: Die gesamte Aktion habe kurz auf der Kippe gestanden. „Ich wollte schon irgendwo eine Pinnwand mit den Wünschen aufhängen. Hätte das auch nicht geklappt, hätte ich die Aktion absagen müssen und Corona hätte gewonnen.“

Der Seniorenwunschbaum in Neukirchen-Vluyn steht in diesem Jahr zwischen Kartoffeln, Äpfeln und anderen Leckereien

Einen letzten Versuch unternahm die zweifache Mutter schließlich noch, um doch einen echten Baum aufstellen zu können. Sie sprach mit der Stadt, fragte, ob die noch eine Idee hätte, wo der Baum aufgestellt werden könnte. Pressesprecherin Sabrina Daubenspeck brachte den Obstverkauf Bloemersheim am Ortsausgang von Vluyn ins Spiel.

Kiesendahl versuchte daraufhin ihr Glück und stieß bei Jacqueline Huhndorf, der Geschäftsführerin des Hofladens, auf offene Türen. „Ich finde, dass die Aktion eine richtig gute Sache und eine schöne Gelegenheit ist, älteren Menschen eine Freude zu machen“, sagt sie.

Der Seniorenwunschbaum wird in diesem Jahr also zwischen Kartoffeln, Äpfeln und anderen Leckereien stehen. Die Tanne wird vom Forstbetrieb Bloemersheim gespendet. Bedenken, dass zu viele Menschen den Hofladen gleichzeitig aufsuchen, hat die Geschäftsführerin nicht. „Wir haben täglich bis zu 300 Kunden, die es problemlos hinkriegen, draußen mit Abstand in der Schlange zu warten, bis sie rein können. Ein paar Menschen mehr, die wegen des Wunschbaums kommen, kriegen wir locker gehändelt“, so die Inhaberin.

Der Obstverkauf befindet sich auf der Niederrheinallee 381. Dieses Jahr sei eben alles etwas schwieriger und chaotischer, davon habe sie sich aber nicht unterkriegen lassen, betont Kiesendahl. Ihr Ehrgeiz wurde nun ja auch belohnt. „Ich bin sehr glücklich und hoffe, dass viele Menschen mitmachen, auch wenn der Baum etwas außerhalb des Ortskerns steht.“

>>> Wunschbaumaktion ist bereits gut angelaufen

Bisher sei die Wunschbaumaktion schon gut angelaufen, sagt Melanie Kiesendahl. Rund 100 Wunschzettel habe man von vier Seniorenheimen erhalten. Wenn der Baum am Montag, 16. November, geschmückt wird, dann hängen auch die ersten Kärtchen zum Mitnehmen schon dran. Am Prinzip des Seniorenwunschbaums hat sich nichts verändert.

Die Wunschzettel liegen bereits bei Schreibwaren Teschner, Ernst-Moritz-Arndt-Straße 49b, aus und können ausgefüllt – ebenso wie die verpackten Geschenke – wieder abgegeben werden. Melanie Kiesendahl gibt die Präsente an Privatpersonen am 19. Dezember nach Ladenschluss des Obstverkaufs Bloemersheim von 14 bis 16 Uhr aus.