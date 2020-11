Neukirchen-Vluyn: Seniorenheim-Bewohner in Quarantäne

Neukirchen-Vluyn. Im Willy-Könen-Seniorenheim und Matthias-Jorissen-Haus gibt es Corona-Infektionen. Gegen Einsamkeit in der Isolation haben die Heime gute Ideen.

Sowohl im Willy-Könen-Seniorenheim als auch im Matthias-Jorissen-Haus in Neukirchen-Vluyn wurden Bewohner und Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet. Die betroffenen Personen begaben sich umgehend in Quarantäne. Gerade die dadurch entstandene Personalsituation spannt die Seniorenheime zusätzlich ein.

Im Willy-Könen-Seniorenheim sind aktuell sechs Bewohner in Quarantäne, laut Leiterin Martina Giesen allesamt ohne Symptome. Anders sieht es bei den sechs positiv getesteten Mitarbeitern aus, die starke, grippeartige Krankheitsmerkmale empfinden und sich in häuslicher Isolation befinden. Das Gesundheitsamt hat zudem ein Besuchsverbot bis zum 21. November ausgesprochen. Danach werde es für Angehörige wieder möglich sein, Bewohner, welche sich nicht in Quarantäne befinden, zu besuchen. Zuvor muss ein Schnelltest absolviert werden, welcher ein Ergebnis innerhalb von 10 Minuten liefere.

Dem Personal wird vieles abverlangt

Ein solcher Test ist auch im Matthias-Jorissen-Haus erforderlich, wo Besuche auch aktuell weiterhin möglich sind. Dort befindet sich laut Pressesprecherin Andrea Leuker aktuell ein Bewohner in Isolation auf seinem Zimmer. Dieser sei mit einem negativen Test aufgenommen worden. Da der zweite Test positiv ausfiel, sind der Bewohner selbst sowie Mitarbeiter, die Kontakt zu ihm hatten, in Quarantäne.

Dies bedeutet für die übrigen Mitarbeiter viel zusätzliche Arbeit, wie Andrea Leuker schildert: „Auf diese Personalsituation müssen wir flexibel reagieren. Aber in diesem Rhythmus sind wir schon seit März.“ Dem schließt sich Giesen an: „Unsere tollen Mitarbeiter sind bereit, zusätzlich anzupacken. Anders geht es auch gar nicht.“

Beide Einrichtungen betonen, dass die positiv getesteten Senioren trotz räumlicher Trennung nicht isoliert vom gesellschaftlichen Leben sind. Im Matthias-Jorissen-Haus wurde eine Übertragungsanlage in den Zimmern installiert. Leuker: „Mit dieser Anlage können die Bewohner Musik und Andachten anhören. Sie können auch kleine Sporteinheiten zur Mobilisierung absolvieren, Bingo spielen oder sich aus der Zeitung vorlesen lassen.“

Auch im Willy-Könen-Heim wird für die Quarantäne-Patienten gesorgt. Ein Wagen vor der Zimmertür bringt jeden Tag Überraschungen in Form von Cocktails, Süßigkeiten oder Musik. Zudem wurde ein Tablet angeschafft, um Videotelefonie mit Angehörigen zu ermöglichen. Die Bewohner nehmen die derzeitige Situation laut Leitung gut an. „Es wird viel gelacht und geredet“, so Martina Giesen.