Neukirchen-Vluyn: Schwertransporte – es gibt Einschränkungen

Neukirchen-Vluyn In Neukirchen-Vluyn rollen bald einige Schwertransporte durch das Stadtgebiet. Welche Bereiche betroffen sind und wo es zu Einschränkungen kommt.

Schwertransporte sorgen zwischen dem 22. und 26. Januar nachts für Einschränkungen in Neukirchen-Vluyn. Wie die Stadt mitteilt, müssen die Fahrzeuge mit Überlänge und Überbreite durch das Stadtgebiet geführt werden.

Betroffen sind demnach die Bereiche ab A 40 bis zur Anschlussstelle Neukirchen-Vluyn, die L476 bis zum Zubringer Niederrheinallee, die Niederrheinallee, die Krefelder Straße sowie der Grotfeldsweg bis zum Baufeld parallel zur A40. In diesem Zusammenhang gilt im besagten Zeitraum am Grotfeldsweg in der Zeit von 22 bis 6 Uhr ein absolutes Halteverbot, teilt die Stadt mit.

