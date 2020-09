An der Gesamtschule in Neukirchen-Vluyn gibt es einen Corona-Fall im Lehrerkollegium.

Corona Neukirchen-Vluyn: Schüler und Lehrer in Quarantäne

Kreis Wesel/Kreis Kleve. Nach einem Corona-Fall an der Gesamtschule befinden sich fünf Lehrerinnen und Lehrer sowie 27 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne.

In der Gesamtschule Neukirchen-Vluyn wurde eine Person aus der Lehrerschaft positiv auf das Corona-Virus getestet und unter Quarantäne gestellt. Das berichtete der Kreis am Freitag. Insgesamt wurden vier weitere Lehrerinnen und Lehrer als Kontaktpersonen ermittelt und unter Quarantäne gestellt, ebenso 27 Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Klassen der Gesamtschule. Die betroffenen Personen seien durch das Gesundheitsamt auf bestehende Abstrichmöglichkeiten hingewiesen, so der Kreis weiter. Für die übrigen Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrerkollegium laufe der Schulbetrieb unter den aktuellen Hygienevorgaben weiter.

Im Kreis Wesel ist am Freitag eine weitere Person verstorben, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Laut Kreis handelt es sich um eine 84-jährige Frau aus Neukirchen-Vluyn. Damit stieg die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona auf 31. Die Zahl der bestätigten Fälle im Kreis Wesel lag am Freitag bei 1353 (1345 am Donnerstag). 1192 Menschen sind genesen. Demnach sind aktuell 130 Menschen erkrankt. Der 7-Tage-Wert lag bei 12,0 (12,8).

Seit Donnerstag ist ein Fall im Kreis Wesel hinzugekommen, den das Gesundheitsamt dem Clustergeschehen in Dinslaken zugeordnet hat. Bisher sind insgesamt 27 nachgewiesene Corona-Fälle aus dem Kreis Wesel diesem Cluster zugeordnet worden. 22 Personen wohnen in Dinslaken, fünf kommen aus Moers. Das Clustergeschehen ist nach einer Hochzeitsfeier in Venlo aufgetreten. Details zu den Infizierten seit Beginn der Aufzeichnungen bis Donnerstag: Alpen 20 (20), Dinslaken 207 (205), Hamminkeln 47 (46), Hünxe 39 (38), Kamp-Lintfort 130 (128), Moers 403 (403), Neukirchen-Vluyn 77 (76), Rheinberg 90 (90), Schermbeck 51 (51), Sonsbeck 22 (22), Voerde 88 (87), Wesel 118 (118), Xanten 61 (61).