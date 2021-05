Neukirchen-Vluyn: Scheibe von Postfiliale eingeworfen

Neukirchen-Vluyn. Am frühen Donnerstagmorgen warfen Unbekannte die Scheibe der Postfiliale an der Hochstraße mit einem Gullydeckel ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein lauter Knall weckte in den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstags einen Zeugen in Neukirchen-Vluyn. Aufgeschreckt von dem Geräusch, das aus Richtung der Hochstraße in Neukirchen kam, verließ der Mann seine Wohnung an der Lindenstraße und lief hinaus, um nachzusehen. Dort traf er gegen 1.05 Uhr zwei Unbekannte, die ihm aus Richtung Hochstraße entgegen kamen. Der Zeuge sprach beide an, woraufhin das Duo die Flucht ergriff und in Richtung Neukirchener Ring davon rannte. Der Anwohner rief die Polizei, die sofort eine Fahndung einleitete, die jedoch bislang erfolglos verlief.

Bei der Tatortaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Scheibe der Postfiliale an der Hochstraße mit einem Gullydeckel eingeworfen war. Der Gullydeckel stammte von der Bruchstraße. In der Postfiliale ist ebenfalls ein Mobilfunkanbieter vertreten. Ein Schrank im Inneren der Räume war geöffnet und augenscheinlich durchwühlt worden. Ob die Täter tatsächlich Beute machten, steht derzeit nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die beiden Unbekannten, die auf den Anwohner trafen, werden wie folgt beschrieben: Beide unter dreißig Jahre alt, schlanke, eher dünne Figuren, einer trug einen schwarzen Kapuzenpullover, der andere Mann einen grauen. Beide hatten Tücher vor dem Gesicht. Einer von ihnen trug eine große Tasche, die wie eine Reisetasche aussah. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Neukirchen-Vluyn unter 02845/30920 entgegen.

