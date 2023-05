Neukirchen-Vluyn: Rollerfahrer stürzt und fährt dann davon

Neukirchen-Vluyn. Bemerkenswerter Unfall in Neukirchen-Vluyn: Ein Rollerfahrer stürzt beim Ausweichmanöver, verliert Werkzeug und verschwindet vom Unglücksort.

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich bereits am Samstag in Vluyn ereignet hat.

Ort des Geschehens war der Friesenweg. Gegen 20 Uhr am Samstagabend wollte dort ein 70-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug auf sein Grundstück fahren. Laut Schilderung der Polizei musste er dazu aber weit ausholen, um an einem dort geparkten Auto vorbei zu kommen. In diesem Moment kam ihm ein Unbekannter auf einem Roller mit erhöhter Geschwindigkeit entgegen. Der Rollerfahrer wich auf den Gehweg aus und stürzte dabei zu Boden. Einige Meter rutschte das Gefährt über den Boden und beschädigte dann den geparkten Pkw. Nach dem Sturz richtete der Unbekannte seinen Roller auf und fuhr davon. Beim Sturz verlor er mehrere Werkzeugteile.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Telefon 02841 / 171-0.

